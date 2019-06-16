縣道139交通亂象多 聯合稽查嚇阻效果佳

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）知名汽機車族出遊山路「縣道139線」長期交通亂象多，甚至曾辦路祭盼減少死傷事故，警方不定時會同監理機關、環保局聯合稽查，違規恐一次收多張罰單還要驗車，嚇阻效果佳。

139縣道連接彰化縣與南投縣，八卦山脈路段可眺望彰化與南投美景，且部分山路蜿蜒，是重機族、單車族熱門出遊路線，但蜿蜒山路令少數騎士興起競速、練車心態，或要讓攝影追焦族拍下過彎「卡普」帥照，導致交通事故頻傳。

這條山道熱門程度可比北宜公路、陽金公路，彰化路段甚至去年短時間發生數起死傷事故，彰化市公所特別請法師並準備百桌供品辦理首次「路祭」，前所未見引發縣民議論紛紛；彰化縣政府也在19到22公里彎道處增設反光標記及交通桿，盼減少事故。

為嚇阻違規，南投縣、彰化縣警察局假日不定時、不定點會同公路總局台中區監理所、縣政府環境保護局執行聯合稽查，違規汽、機車駕駛遭警方攔檢舉發後，再由監理機關人員檢視比對車輛是否改裝、環保局測量排氣管噪音數值，違規駕駛恐一次收下多張舉發單。

一名交通隊警官私下表示，聯合稽查嚇阻效果不錯，因為若單純舉發超速違規，有駕駛人覺得「了不起花新台幣1000多元繳清罰單就搞定了」，但若違規車體改裝與排氣管噪音超標「更麻煩」，除須繳罰單，還要將車體恢復原廠模樣再去複驗，直到審驗通過。

彰、投警方執行聯合取締雖有成效，但記者實際從彰化路段開往南投，發現有重機騎士見警方稽查便放慢車速，通過稽查點後再加速過彎，員警坦言不可能沿路布哨，還是要騎士自律遵守交通規則。（編輯：翁翠萍）1080616