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小貨車廂型車擦撞 8人輕重傷送醫

最新更新：2019/07/17 19:51
一輛小貨車17日下午行經台南市七股區大潭里台17線路段時，與一輛廂型車發生擦撞，駕駛一度受困，消防人員抵達後破壞車體救出受困駕駛，與廂型車上7名傷者皆已送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月17日
一輛小貨車17日下午行經台南市七股區大潭里台17線路段時，與一輛廂型車發生擦撞，駕駛一度受困，消防人員抵達後破壞車體救出受困駕駛，與廂型車上7名傷者皆已送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）一輛小貨車與一輛廂型車今天下午5時許行經台南市七股區大潭里台17線路段時發生擦撞，小貨車車頭嚴重受創，駕駛一度受困，經消防人員救出送醫，廂型車上的7人也陸續送醫。

台南市政府消防局在下午5時許獲報，指稱在台17線後港派出所附近有嚴重車禍，先後出動7部各式車輛、14名消防人員前往救援。首批消防人員趕到現場時，發現小貨車受損嚴重，男性駕駛受困在駕駛座上。

消防人員破壞車體將駕駛救出，初步檢傷發現有右小腿及左大腿開放性骨折，傷者意識還算清醒。廂型車上包含駕駛共有7人，也陸續安排救護車送醫，傷勢都比較輕微。

警消人員初步研判，小貨車與廂型車是同向由北往南行駛，車禍原因仍需進一步調查。（編輯：李錫璋）1080717

一輛小貨車17日下午行經台南市七股區大潭里台17線路段時，與一輛廂型車發生擦撞，小貨車車頭嚴重受損，車禍原因仍需進一步調查。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月17日
一輛小貨車17日下午行經台南市七股區大潭里台17線路段時，與一輛廂型車發生擦撞，小貨車車頭嚴重受損，車禍原因仍需進一步調查。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月17日
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