語言治療師猥褻女童 判刑3年定讞

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（中央社記者蕭博文台北29日電）王姓語言治療師利用治療6歲女童機會猥褻得逞，一審判王男3年4月徒刑，二審考量王男已賠償並取得原諒，改判刑3年；最高法院日前駁回王男上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，王姓男子原任職新北市一家復健科診所擔任語言治療師，涉嫌於民國108年間，在診間猥褻一名年僅6歲因語言發展遲緩就診的女童。

案經女童母親提告，一審新北地方法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處王男有期徒刑3年4月；王男提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

王男上訴主張，已認錯並與被害人及家屬達成和解，原審量刑過重，且對未滿14歲女子犯強制猥褻罪為最輕本刑3年以上有期徒刑的重罪，本案有情輕法重的情形，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減輕其刑。

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二審認為，王男嚴重侵害被害人身心健康，對被害人的人格發展戕害甚鉅，亦對被害人身心發展造成永不可抹滅的傷害，犯罪情節非輕，客觀上並無任何顯然足以引起一般人同情的情況，不符刑法第59條規定。

但二審審酌，王男坦承犯行，以新台幣40萬元與被害人及家屬達成和解，犯後態度尚屬可取，撤銷一審判決，改判刑3年。王男不服再提起上訴，最高法院認為二審判決並無違背法令，駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1110329