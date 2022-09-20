烏坵男子急性腸胃道大出血 空勤直升機後送就醫

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）男子受僱前往烏坵鄉工作出現急性腸胃道大出血狀況，病情危急，空勤總隊接獲通報後，今天出動直升機搭載患者回台，送往台中梧棲童綜合醫院治療，病情已獲控制。

內政部空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊發布訊息指出，今天凌晨1時許接獲通報，烏坵1名46歲的男子發生急性消化性潰瘍併出血及穿孔症狀，受限當地醫療資源不足，醫生判斷需直升機轉診返台治療。

空勤總隊清晨5時出動直升機，搭載童綜合醫院2名護理師前往烏坵載送患者後，轉降落童綜合醫院頂樓高架停機坪，順利協助患者入院治療。

童綜合醫院指出，這名46歲的患者，老家住花蓮，受僱至離島烏坵進行媽祖廟修建工作，近幾日開始出現解黑大便、吐咖啡色液體、肚子痛等症狀。

經守軍醫務所醫官診治後，判斷為急性腸胃道大出血。且因病人也有發燒、心跳加速等狀況，因無法排除胃腸穿孔及敗血症等急症，申請空勤總隊直升機緊急後送回台。

童綜合醫院表示，患者被送到醫院後，緊急送急診室檢查時，血色素值大幅下降，情況危急，還好在緊急輸血及藥物治療後，病人狀況已趨向穩定，目前在加護病房治療中。（編輯：戴光育）1110920