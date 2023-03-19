7旬男攀登都蘭山失足滑倒命危 山友輪番CPR仍救不回

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年約7旬男子與友人到台東攀登都蘭山，卻不慎失足滑倒，當場無呼吸心跳，台東縣消防局指揮中心獲報先透過電話，指導報案者幫患者做心肺復甦術（CPR），在場十餘名熱心山友輪番實施CPR搶救生命，可惜最終男子仍宣告不治。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月19日

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（中央社記者李先鳳台東縣19日電）年約7旬男子與友人自西部來到台東縣攀登都蘭山，失足滑倒，當場無呼吸心跳，十餘名路過山友打119求助，並透過電話輪番實施CPR搶救，警消抵達後發現無心律，家屬同意放棄急救。

台東縣消防局成功大隊都蘭分隊今天表示，昨天上午10時許接獲指揮中心通報此案後，第一梯次出動轄區分隊消防人員4名，先行輕裝上山儘早與傷病患接觸，同時申請消防署派遣空勤直升機，並開始集結義消、消防人員準備搭機上山。

由於現場天候不佳，直升機無法執行吊掛作業，因此第二梯次由轄內的義消、消防人員13名攜帶救助器材出發；第三梯次則由休假的消防人員自願前往救災及轄內的義消16名攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

緊急傷病患所在地點已接近山頂的三角點，輕裝上山的救災隊第一時間無攜帶救護器材，因此在救災人員抵達前，台東縣消防局指揮中心先透過電話，指導報案山友幫患者做心肺復甦術（CPR），在場十餘名熱心山友輪番實施CPR搶救生命。

都蘭分隊高級救護技術員於下午1時45分接觸患者後，評估其心搏停止無心律，經家屬同意後，由消防及義消人員以軟式擔架（SKED）合力費了3個多小時將這名男子搬運至登山口後，由救護車協助處理後續事宜。

台東縣消防局指出，全案歷時約7小時，出動救災、救護車輛共3輛，消防、義消人員等33名前往救援。

都蘭山是台灣小百岳之一、海岸山脈南段最高峰，台東縣消防局呼籲民眾，從事登山活動時，務必評估身體狀況及事前準備合適裝備，注意自身安全，以避免憾事發生。（編輯：陳仁華）1120319