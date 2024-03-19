憲法法庭：9成案件不受理 實體裁判比例提高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）司法院今天指出，憲法訴訟新制自民國111年初施行迄今滿2週年，民眾誤把憲法法庭當作「第四審」尋求上訴救濟，9成案件不受理，至今案件逐漸趨於穩定，實體裁判比例提高。

司法院舉行例行記者會，由憲法法庭書記廳長楊皓清進行「憲法訴訟新制施行2週年」專題報告。

楊皓清指出，在憲法訴訟新制推行第1年，收案量不正常大量增加，因為許多人誤把憲法法庭當作「第四審」來尋求上訴救濟，這些案件完全不符合憲法訴訟法要件，被以程序方式做出不受理，導致第1年不受理案件3154件，占總比例97.32%。

楊皓清表示，數據顯示，第1年實體裁判有37件，占總比例1.16%；直到第2年，收案量已回歸正常下，不受理案件2156件，占總比例91.82%，而實體裁判則提升為115件（其中有95件併案），占總比例5.06%。

楊皓清提到，新制施行至112年底止，憲法法庭行言詞辯論案件開庭已達20次，遠高於82年至110年舊制時期的23次。新制的40件判決中，有16件行言詞辯論，比例為40%，亦高於舊制的3.59%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞資料指出，新制施行2年以來，憲法法庭共終結5589案，其中實體裁判152件，人民聲請118件，占77.63%，較舊制時期（100年至110年）的75.78%為高；其中112年實體裁判115件，人民聲請95件，占82.61%。

楊皓清表示，人民聲請案件後續追蹤發現，原因案件的陳姓男子因販毒被逮後曾供出上游，但直到判刑10年定讞，上游都沒被查獲，後來檢警逮到上游，陳男即聲請再審，主張應能獲減刑，但遭法院駁回；陳男聲請釋憲，憲法法庭在112憲判字第2號判決指「減刑」也符合再審事由。陳男聲請再審獲准，高雄高分院日前除改判刑6年，另也准予刑事補償新台幣320萬餘元。（編輯：方沛清）1130319