能仁1分氣走南山 HBL衛冕僅差一勝

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組4強決賽7日在台北小巨蛋舉行，能仁家商終場以78比77險勝南山高中，能仁游艾喆（白衣）單場拿下25分11籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）尋求在高中籃球聯賽2連霸的能仁家商，今天差點栽在南山高中手上，所幸靠著史魯齊讀秒階段突破對手包夾，拿下保險分，最終以78比77險勝，連3年挺進冠軍戰。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽今天在台北小巨蛋登場，受到武漢肺炎影響，除了首度閉門開打，各隊隊職員進場人數也訂有50人限制，為加強防疫，主辦單位除了在中場休息或換場時，會派人擦拭、消毒球員座椅外，媒體訪問區也有設限。

能仁8強賽7戰全勝，強勢搶下4強門票，展現尋求衛冕的企圖心，今天4強賽與南山高中交手，上半場掌握籃板優勢，加上陣中游艾喆、王凱裕聯手發動攻勢，合計貢獻30分，率隊以42比36領先。

不過，能仁因此役外線手感低迷，加上王凱裕遭遇犯規麻煩，導致下半場陷入苦戰。

雙方決勝節互有領先，多數時刻都在2分差進行拉鋸，能仁比賽末段靠著潘偉傑出手，以76比74要回領先，加上史魯齊讀秒階段突破對手防守包夾、上籃得分，將差距拉開至4分，南山陳冠中雖投進壓哨打板三分球，但於事無補，能仁驚險以1分差勝出。

能仁家商教練李正豪表示，下半場攻勢受到對手區域聯防影響，但他特別提醒球員，「既然攻不進，自己就要從防守開始做」。

談到史魯齊最後關鍵出手，李正豪解釋，下半場即設定，球隊進攻時，最後會將球交給史魯奇，而史魯齊今天上場時間也超過先前比賽，導致體能下降很快。

一旁的史魯齊則不好意思地說：「我後面有點累，導致籃板一直被搶。」

能仁今年除了要挑戰2連霸外，也要拚隊史第4冠，冠軍戰將與泰山高中與東山高中的4強賽的勝方交手，首度帶兵就闖進冠軍賽，李正豪不諱言，自己也會緊張，但他也喊話，「不管（冠軍戰）遇到誰，畢竟我們去年拿冠軍，今年目標還是冠軍」

今年南山高中男、女籃4強賽都以1分差，無緣冠軍戰，南山男籃教練許時清坦言，今天很多籃板未掌握好，讓能仁掌握太多進攻籃板，造成對手得分增加，加上南山在比賽尾聲防守沒做好，導致輸球。（編輯：屈享平）1090307

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強決賽7日在台北小巨蛋舉行，能仁家商（圖）終場以78比77、一分之差驚險擊敗南山高中，成功挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強決賽7日在台北小巨蛋閉門登場，能仁家商（白衣）終場以78比77擊敗南山高中，成功取得8日冠軍戰門票。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強賽，7日在台北小巨蛋閉門進行能仁家商與南山高中的賽事，能仁王凱裕（右）單場拿下16分11籃板，幫助球隊以78比77驚險挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月7日