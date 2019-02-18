月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

（中央社記者鄭景雯台南18日電）元宵節前夕，全台各地舉辦燈節活動，辦至第9屆的「月津港燈節」，今年過年期間更成打卡熱點。參與的藝術家陳禹廷說，過去提到鹽水只會想到蜂炮，如今燈節也成在地人的驕傲。

今年農曆過年期間，不少民眾造訪位在台南鹽水的「月津港燈節」，其中一件作品「行星計畫」，將大大小小的燈籠吊掛在河面上，夜晚時配合燈光投射、倒影映照，優美的畫面成為不少民眾拍照、打卡熱點。

月津港燈節至今舉辦到第9屆，2018年還獲得德國紅點設計獎的展場設計組獎，也是台灣眾多燈會當中，首度得到這個獎項殊榮的燈節品牌。

從第一屆就參與燈節的在地藝術家陳禹廷說，過去提到鹽水，多半都是聯想到鹽水蜂炮，然而這幾年隨著月津港燈節逐漸受矚目，在地人也對月津港燈節產生認同感，不僅在燈節期間會當志工、幫忙維護作品，也以月津港燈節為傲，進而產生文化認同，也更凝聚在地居民的心。

承辦月津港燈節的都市藝術工作室藝術總監杜昭賢說，她把燈節視為城市行銷，以地景、劇場的方式做燈節，邀請台灣及各國藝術家，針對鹽水的特性創作，營造藝術性濃厚的燈節。

台南鹽水的「月津港燈節」邀請法國燈光藝術團隊Groupe LAPS來台，在月津港河中的舞台上，打造由眾多燈管組成人偶搖滾樂隊，作品「The FROGGS」（圖），民眾還可在岸邊操作互動控台，跟著樂團一起演出。中央社記者鄭景雯攝 108年2月18日

今年不僅邀請法國藝術團隊Groupe LAPS來台，在月津港河中的舞台上，由眾多燈管組成人偶搖滾樂隊，創作「The FROGGS」，並在月津港燈節全球首次展出，創作團隊運用數位科技，遙控高達56位「燈管人」的燈光明滅與律動，呈現7位樂手演奏的動態，民眾還可在岸邊操作互動控台，跟著樂團一起演出。

台灣藝術團隊「禹禹藝術工作室」創作「致，更好」，運用竹材創作出外型像是眼睛的大型作品，作品內部留白，闡述眾人生命中的自由。中央社記者鄭景雯攝 108年2月18日

台灣的禹禹藝術工作室創作「致，更好」，運用竹材創作出外型像是眼睛的大型作品，作品內部留白，闡述眾人生命中的自由。

藝術團隊有用主張創作「光流．月蝕．無限之循」，作品由直徑12公尺的環狀體構成，以傾斜的動態漂浮在半空中。外觀似一只鏡環，消失與融合在環境中；內部則是一圈光環，流星光順著圓朝同一方向流動，此起彼落地追逐前方彷彿永無終點，形成循環不止的燈光動態。

連續8年在台南鹽水舉辦的「月津港燈節」，藝術團隊「有用主張」創作「光流．月蝕．無限之循」，作品由直徑12公尺的環狀體構成，以傾斜的動態漂浮在半空中。（都市藝術工作室提供）中央社記者鄭景雯傳真 108年2月18日

巴西新媒體藝術家VJ Suave創作「光的旅行」，以移動式投影、充滿童趣的圖案創作，奔跑在月津港公園裡， 吸引大小朋友的目光。創作這件作品時，藝術家事先舉行工作坊，邀請鹽水在地居民參與，畫出屬於小鎮的特殊回憶，接著在燈節期間的夜晚，藝術家踏上裝載移動式投影設備的腳踏車，邀民眾跟著腳踏車的行跡一同冒險，藉著光感受鹽水小鎮風情。

台南鹽水的「月津港燈節」邀請巴西新媒體藝術家VJ Suave創作「光的旅行」，以移動式投影、充滿童趣的圖案創作，奔跑在月津港公園裡，吸引大小朋友的目光。（都市藝術工作室提供）中央社記者鄭景雯傳真 108年2月18日

明天就是元宵節，鹽水蜂炮將在今晚登場，明晚南瀛天文館也將在月津港燈節周邊設攤，舉辦「月夜月美麗」路邊天文活動，這幾天民眾在鹽水不僅可賞月、賞燈，還能感受到鹽水蜂炮的熱鬧氣氛。

「月津港燈節」即日起至3月3日，在台南市鹽水區月津港河畔舉行。（編輯：張雅淨）1080218