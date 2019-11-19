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宋楚瑜：明天公布親民黨不分區 郭台銘不會入列

最新更新：2019/11/19 11:06
親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）19日接受廣播節目專訪，對親民黨不分區名單提出看法。中央社記者謝佳璋攝 108年11月19日
親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）19日接受廣播節目專訪，對親民黨不分區名單提出看法。中央社記者謝佳璋攝 108年11月19日

（中央社記者郭建伸台北19日電）親民黨總統參選人、主席宋楚瑜今天受訪時表示，親民黨不分區名單將於明天上午公布，將請不分區成員一起公開亮相。記者追問郭台銘是否將列入不分區，宋楚瑜表示不會。

宋楚瑜今天上午接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪，並於會後接受媒體訪問。由於競辦發言人于美人曾說，親民黨不分區名單最遲不會超過16日公布，但媒體今天詢問宋楚瑜，已經19日了，推遲的原因是什麼。

宋楚瑜說，親民黨不分區名單一定會在法定期限內公布，原則上希望明天上午公布，同時也請不分區成員公開亮相。

媒體指出，宋楚瑜在廣播節目上開出不分區立委條件，包含專業性及科技立法，追問是否可能會是鴻海創辦人郭台銘。

宋楚瑜說，目前他不會說出任何不分區人選名字，但強調人選在科技、產業、未來重要領域專業都有包含，但郭台銘不在名單內。

宋楚瑜在廣播節目中提及，現任立委、親民黨秘書長李鴻鈞不是第一名，媒體詢問是誰比李鴻鈞亮眼；他受訪補充，並不是李鴻鈞不亮眼，他確實在立法院議事有重大貢獻，但不分區名單不是親民黨獨享，而是網羅各界菁英、專業人士、弱勢團體。

記者也追問，原本親民黨三週前徵詢不分區名單有些碰壁，但最近卻有許多人推薦，是否有所轉折；宋楚瑜笑說，因為他跟副總統參選人余湘聲勢大漲，大家都看得出來，他們真的有心要救台灣，且有宏遠藍圖而不是講空話。

由於網路近來將「瑜湘配」戲稱為「魚香肉絲」，媒體也追問此議題。于美人回應，這代表他們是唯一提出肉的政黨，其他只有草跟菜，「歡迎大家支持魚香肉絲」。（編輯：林興盟）1081119

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