習近平與岸田會談 對台灣議題各表立場

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國國家主席習近平昨晚與日本首相岸田文雄會談時說，歷史、台灣等「重大原則問題」涉及兩國關係政治基礎，必須妥善處之。岸田則表示，日方對台灣議題的承諾「沒有絲毫變化」。

習近平與岸田文雄17日均自印尼峇里島前往泰國曼谷，參加亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，會前兩人在17日晚間舉行雙邊會談。新華社報導，兩人在會談時，作上述表示。

據新華社報導，習近平向岸田說，中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，擁有很多共同利益和合作空間。中日關係的重要性沒有變，也不會變。中方願與日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建「契合新時代要求的中日關係」。

習近平強調，雙方應「以誠相待、以信相交」，恪守「中日四個政治文件」原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。

根據這項報導，習近平聲稱，歷史、台灣等「重大原則問題」涉及兩國關係「政治基礎和基本信義」，必須「重信守諾、妥善處之」。「中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政」。

習近平說，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

他提到，兩國應著眼各自長遠利益和地區共同利益，「堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗」，踐行真正的多邊主義，推進區域一體化進程，共同把亞洲發展好、建設好，應對全球性挑戰。

習近平表示，雙方要繼續發揮「地理相近、人文相通」的獨特優勢，開展政府、政黨、議會、地方等各管道交往交流，尤其要着眼長遠，積極開展青少年交流，塑造相互客觀積極認知，促進民心相通。

他主張，兩國經濟相互依存度很高，要在數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，實現更高水平優勢互補和互利共贏。

據新華社報導，岸田文雄向習近平表示，目前兩國各領域交流合作正在逐步恢復。日中作為近鄰，互不構成威脅，需要也應該和平共處。「日本的發展繁榮離不開中國，反之也同樣」。

岸田文雄指出，在台灣議題上，日方在「日中聯合聲明」中做出的承諾「沒有絲毫變化」。他願與中方加強對話溝通，共同引領日中關係的正確方向。

他表示，日方歡迎中國透過自身發展為世界作出積極貢獻。日中合作擁有很大潛力，兩國對地區和全球和平繁榮負有重要責任，日方願與中方共同努力，實現日中關係的健康、穩定發展。

報導指出，雙方一致同意保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作，擴大人文交流，加強國際地區事務協調合作，共同致力於構建契合「新時代要求」的「穩定和建設性的中日關係」。（編輯：楊昭彥）1111118