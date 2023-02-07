中國國產客機落漆 傳發動機故障驗證飛行喊卡

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（中央社台北7日電）美國自由亞洲電台（RFA）報導，中國首架國產大型客機C919傳發動機故障，並擱置100小時驗證飛行，製造商和唯一購入C919的中國東方航空對此絕口不提。

美國自由亞洲電台6日報導指出，C919研發逾10年，號稱採用國產發動機。知情人士透露，事實上C919靠外國零件組裝而成，業界對於這款客機的安全性看法趨於悲觀。

據航空界人士透露，機身編號B-919A的國產C919（B為中國民航的代號，A則是指第一架C919飛機）疑似發動機故障。

這位知情人士指出，B-919A於1日正式開始100小時的驗證飛行，2日上午從上海虹橋機場飛抵北京大興機場後，通報左側發動機反推失效，取消接下來的驗證飛行。

知情人士說，購買C919的東方航空，對此絕口不提。至於傳聞指C919採用國產發動機CJ-1000A，但基本的技術參數卻是個謎。

知情人士指出，前兩天本來說飛（安徽）合肥，但疑似左側發動機出問題，東航都不提C919了，目前這機型沒商飛，估計可能2月底都不一定能商轉。

這位知情人士透露，原本因擔心一旦被美國制裁，中國得先備妥替代方案，C919就是備案機種，但核心零組件都不是國產，有關部門投入於逆向工程卻又仿製，還說之後第2批、第3批再試著把國產的東西加上去。

知情人士更說，迄今為止，只有東航承購C919，其他航空公司無意去蹚這個渾水。

此前中國媒體報導，中國於全球取得815份C919臨時訂單，最終只有東方航空確定買5架。

東航原本應於2021年接收首架客機，去年和今年再各接兩架，但是C919製造商中國商飛去年12月才向東航交付首架量產機有關C919試飛出現發動機故障的傳聞，RFA致電商飛上海總部，對方回應沒有具體聯絡人的姓名，他們無法轉接負責媒體的部門，並說不知道C919發動機故障的消息，東方航空不回應採訪請求。

據央視報導，全球首架C919去年12月26日開啟總計100小時的驗證飛行，預計驗證飛行持續到這個月中，期間將起降9個省市和10座機場。

1月29日，央視大篇幅報導，全球首架C919國產大飛機1月28日從上海虹橋飛抵南昌昌北國際機場，完成癸卯兔年的首次飛行，不過搭配文字的影音卻被下架。原因是央視搞烏龍，本意為炫耀C919的報導，卻置入A320neo展翅高飛的畫面，後被網友狠酸下架。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120207