北美館宣布 終止撒古流代表台灣參加威尼斯雙年展

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（中央社記者王寶兒台北12日電）因曾獲國家文藝獎的藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉妨害性自主事件，北美館今天宣布，終止他代表台灣館參加第59屆威尼斯雙年展。

台北市立美術館今天於官網表示，撒古流的參展代表性引起各界高度關注。館方經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。

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至於這項決定是否代表台灣退出此次威尼斯美術雙年展，北美館向中央社記者表示，目前正在討論後續可能方案，一有結論就會對外發布及說明。

北美館表示，北美館向來以最高專業標準促進藝術發展自許，也反對任何侵犯人身權利之行為；由於此事件發展已為國際藝壇所正視，館方為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。（編輯：陳仁華）1110112