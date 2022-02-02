愛爾蘭尤利西斯年 代表處贈正體中文譯本慶賀

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愛爾蘭作家喬伊斯劃時代巨著「尤利西斯」出版100週年，也是喬伊斯140歲冥誕，駐愛爾蘭代表楊子葆（右）2日致贈都柏林三一大學「尤利西斯」第一部正體中文譯本新修訂版祝賀。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年2月2日

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）今天是愛爾蘭作家喬伊斯劃時代巨著「尤利西斯」出版100週年，也是喬伊斯140歲冥誕，駐愛爾蘭代表楊子葆致贈都柏林三一大學「尤利西斯」首部正體中文譯本新修訂版祝賀。

代表接受賀禮的都柏林三一大學（Trinity College Dublin）文學與文化翻譯中心（Centre for Literary & Cultural Translation）主任哈德利（James Hadley）表示，「尤利西斯」及喬伊斯不僅是愛爾蘭文化象徵，也是全世界共享的文化遺產。2022年是「尤利西斯年」，期待台灣與愛爾蘭合作舉辦紀念活動。

「尤利西斯」（Ulysses）是喬伊斯（James Joyce）代表作，也是「現代主義文學」及「意識流文學」經典，第一部中文譯本出自華裔旅美譯者金隄之手，1993年由台灣的九歌出版社出版。

楊子葆指出，「尤利西斯」及喬伊斯對台灣現代文學的發展有深遠影響，例如作家王文興的「家變」、七等生的「我愛黑眼珠」、白先勇的「遊園驚夢」等都可見到受意識流敘事浸染的痕跡；而白先勇的短篇小說集「台北人」則顯然是喬伊斯小說集「都柏林人」（Dubliners）的台灣經驗再創造。

楊子葆表示，台灣與愛爾蘭在地理上雖相隔遙遠，但心靈極為貼近，非常樂意與都柏林三一大學合作舉辦2022尤利西斯年紀念活動。

駐愛爾蘭代表處另提供5套「尤利西斯」及喬伊斯其他著作的台灣正體中文譯本，致贈愛爾蘭境內具代表性的文學博物館、圖書館等機構，以促進台愛相互瞭解與文化交流。

「尤利西斯」極具實驗精神、風格前衛，全書出版屢經波折，最後在1922年2月2日喬伊斯40歲生日當天，由法國巴黎莎士比亞書店（Shakespeare and Company）首度出版。（編輯：馮昭）1110202