李永得訪視國定古蹟保安宮 見證大台北開發史

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文化部長李永得（前中）21日走訪國定古蹟大龍峒保安宮，實地瞭解目前管理維護及每年「保生文化祭」慶典活動概況，並聽取保安宮正殿迴廊的壁畫修復情形介紹。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）大龍峒保安宮見證大台北地區近300年的開發史，其建築特色及百年寺廟文化，保存了台灣有形與無形文化資產。文化部長李永得今天走訪保安宮，肯定保安宮的宮廟管理典範。

文化部今天發布新聞稿表示，李永得今天走訪大龍峒保安宮，實地瞭解目前管理維護及每年「保生文化祭」慶典活動概況。

保安宮董事長廖武治在參訪中，向李永得介紹自己擔任保安宮董事、總幹事、董事長等工作超過40年的點滴，包括完成全國首座宗教管理全電腦化、堅持傳統材料與工法的古蹟修復、現今兼採現代科技的管理維護等工作。

李永得表示，董事長廖武治用心經營管理保安宮，也是國宮廟管理者的表率。

李永得也說，廖武治不僅展現對宗教及文化資產保存的熱情，更以無私的精神，讓大龍峒保安宮成為國家面向世界重要的代表。除了向廖武治致敬之外，也期許文資局應將大龍峒保安宮的努力記錄與傳揚，作為民間宗教文化的重要典範。

大龍峒保安宮建於1742年、重建於1804年，迄今已有280年歷史，現仍留存諸多重建時的石柱、石雕、石獅等原物；在日治時期整修留存的「對場競技」木作，更見證匠師「拚場」競技的歷史；二戰後繪製的壁畫，至今也保存完整，整體建築呈現高度歷史、藝術價值。

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此外，大龍峒保安宮致力於保存、推廣與傳承保生大帝信仰、藥籤文化、保生文化祭等，充分反映在地社群的凝聚力。

大龍峒保安宮自1995年自行出資進行長達7年大規模的古蹟修復工作，並於2003年獲聯合國教科文組織（UNESCO）「亞太文化資產保存獎」。2018年獲文化部指定為國定古蹟。「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」2021年也獲台北市政府登錄為民俗類無形文化資產。（編輯：方沛清）1110221