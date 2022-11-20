八家將傳承百年興衰 最初見於1898台灣日日新報刊載

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（中央社記者張榮祥台南20日電）網路盛行「8+9」諧音用語，但「八家將」一詞從何而來，台南市文資處調查，文獻中最早出現於1898年台灣日日新報刊載：「每八人為一隊則稱駕前八家將，十人則稱什家將」。

八家將是廟會重要元素之一，台南舊城廟會活動時見以臉譜、服裝、刑具、陣法等元素吸睛的家將團，堪稱是藝陣精髓，對在府城廟口成長的中老年人來說，八家將是無可取代的記憶，如今家將文化也隨著時代演進而廣為人知。

只是，宮廟必須有足夠資金、人力，才能成軍家將團，造成不少宮廟得找專人「跳家將」，逐步形成家將團外包產業，又因團員素質參差不齊，偶傳吵架鬧事，網路才出現「8+9」的諧音用語。

不過，台南全力推動藝文教育，國中小多有藝陣社團，台南市政府今年首次嘗試將家將文化推向高等學府，找來2009年被登錄為台南市無形文化資產的佳里吉和堂家將團和成功大學歷史系合作，在111學年度第1學期推出「教你如何跳家將」選修課程。

台南市文化資產管理處發布新聞稿表示，調查八家將名詞的由來，初步確認家將（八家將或什家將）發源於台南府城地區，再傳衍於南部各縣市的重要傳統陣頭，極可能是源自台灣本土的陣種。

文資處人員說，家將本為五福大帝駕前將軍，負責驅邪捉妖；1898年台灣日日新報刊載「每八人為一隊則稱駕前八家將，十人則稱什家將」，應是文獻中最早出現的「八家將」名詞，顯見家將文化存在於日治初期，且已有固定編制。

目前，公認最早成立的家將團，分別是台南府城的白龍庵五部及西來庵四部，日治時期活躍於府城各地，團員嚴守戒律，依古禮開面扮裝，出軍時嚴肅而令人敬畏。

西來庵事件（又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件，發生於台灣日治時期大正四年的武力抗日事件）後，家將團一度在府城地區銷聲匿跡、團員四散，但也使得家將文化往南傳向至高雄旗山、鳳山，向北傳至嘉義、雲林。

如今，台南仍存在眾多品質優良的家將團，不僅傳承數代，信仰儀式、面譜服裝或陣法動作，兼具深厚文化內涵；文資處近兩年啟動大台南地區家將類陣頭普查暨保存維護計畫，迄今有資料可考的家將團共143團，傳承良好有56團，足見以往家將團蓬勃發展。

文資處也首次系統性梳理家將團傳承脈絡，包含府城向南北傳播的西來庵衍脈、白龍庵衍脈及開基范司堂衍脈；由府城傳至嘉義，再回傳新營鹽水一帶的「振字系統」及麻豆地區的「麻豆將系統」；佳里、將軍、西港一帶由佳里吉和堂傳播的「佳里吉字系統」；歸仁、永康地區由高雄鳳山、旗山回傳的「旗山將系統」等。

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市府大費周章挖掘各地區家將歷史及宗教文化特色，希望扭轉媒體或部分民眾心中的家將形象，其中已登錄文化資產的佳里吉和堂八家將、新化鎮狩宮吳敬堂八家將、佳里鎮山宮吉興堂八家將，團員嚴守紀律，重視傳統，吳敬堂更在展演形式上大膽創新，探索屬於家將的表演藝術。

文資處表示，佳里吉和堂與成功大學歷史系合作開設學分課程，已創下家將界先例；市府希望透過莊嚴信仰和生動藝術的融合，讓家將文化百年興衰故事持續傳衍下去。（編輯：陳仁華）1111120