省國安部三度上門 吳介民中國做田調遭監控

（中央社記者張若瑤台北23日電）社會學者吳介民花25年走遍中國各地做田野調查，以研究經濟發展為主的他，竟也曾被省國安部盯梢，5天行程就被找上門3次。吳介民錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何應對審查，讓自己與學生安全脫身。

大時代的氛圍，響起後社會主義的旋律。1989年初，先是中國發生六四事件；1989年底，豎立於東西德間的柏林圍牆倒塌；相隔2年，蘇聯帝國解體。當時，參加完野百合學運，準備赴美攻讀博士學位的吳介民，除了關注後社會主義國家轉型的議題，也對與台灣有關的東亞地區經濟社會發展感興趣，直到他在哥倫比亞大學遇見時任東亞研究所所長的黎安友（Andrew Nathan），自此，吳介民便將目光聚焦中國，30年未改其志。

還沒真正踏上中國土地，吳介民先和同學在1993年拍了紀錄片「台胞」，特別從耶魯所在地康乃狄克州遠赴新澤西州，訪問正在西東大學（Seton Hall University）做研究的劉鶴，他特別強調中國文化和西方有區別，政治、經濟與商業，都有很大的灰色地帶。直到吳介民1994年在東莞虎門港碼頭下船，才真正認識劉鶴口中的中國。

「碼頭塞滿來接船的人車，到處都是吆喝聲，但更多的是花幾元人民幣就能載你穿梭大街小巷的『摩D』。」吳介民看見一個混亂卻長出自己秩序的社會。20多年的時光，他由南而北，在各大城市留下足跡，但吳介民心中卻有種矛盾的感受，「中共政權沒那麼可怕，或者比我想像的更可怕」。

映入眼簾的每張面孔幾乎都帶著笑，主動親近台灣人打交道，「村幹部捧著菸酒來聊天，講盡好話」。承平時期歲月靜好，但外在環境一有波瀾，這些所謂的「合作夥伴」翻臉如翻書。某次，吳介民與地方官員吃飯，酒酣耳熱間有人提到「千島湖事件」，一名書記黑著臉大聲威脅：「敢主張台獨，我們就打你。」現場氣氛瞬間凍結，吳介民只好以幽默化解：「等一下，我現在還沒宣布台獨。」類似的狀況，層出不窮。

習近平上台前，吳介民帶著研究生到中國鄉間做田調，一名常合作的當地長者突然轉達陌生邀約：「省國安部想找你吃飯。」為了不讓夥伴受刁難，吳介民答應赴約。第一次見面，來的是個年輕和善的「老師」，名片上印著「某某省文化研究會」的名稱，表現出就是想認識吳介民的單純模樣，席間只是閒話家常，聊得都是很輕鬆的話題，「這是第一層觀察吧！」

過了2天，那名長者又對吳介民說：「不好意思，這次是年輕老師的長官想和你喝茶。」長者陪吳介民準時到咖啡廳赴約，服務生指向位置隱密的小包廂請他們入座，隨後丟下一句話就離開：「剛剛有2個人很早來，在那邊裝東西。」

等了10多分鐘，年紀稍長的2名「長官」才出現，省略客套過程直接開口：「你來這裡幹嘛？做哪些研究？有什麼內容？」吳介民據實以答，「他們問對蔣經國的看法，我也用比較緩和、禮貌的語言，給予適當的表達」。這茶喝到晚上快10時才結束，吳介民回旅館後，想起服務生的話，沒敢多說什麼，只催促學生趕快休息，明天繼續做田調，「我們住的地方和電話，可能也被裝了監聽設備吧！」

要離開這座城市的前一晚，請吳介民吃飯的年輕老師彷彿有預感似的，竟帶了一盒茶，出現在旅館跟他道謝與告別，「我們是朋友，要保持好關係」。日後，真如考察通過般，吳介民到中國鮮少遇見明著來的刺探，直到2017年被拒入境香港後，他才驚覺自己遭列黑名單，並開始密集書寫從政治經濟學角度看「中國因素」對台灣的影響。

「銳實力就是一場不對稱作戰，中國統戰機制每天運作，必須把它看成是一部巨大機器，不是每個人都神射手，比較像拿散彈槍掃射，打10發中1發，就能造成莫大政治危機。」吳介民認為，台灣應該從容應對，才不會有莫名的恐懼，「它進化你跟著進化，見招拆招」。

這些內容將在23日「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/YdRn0X）、之二（https://reurl.cc/X5N95D）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/KSQJCqVFSsY）、之二（https://youtu.be/d1QLXD5QvqQ）。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇/香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇/公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇/世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇/醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

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7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇/『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇/創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇/烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇/統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇/斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1111223