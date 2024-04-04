周書毅「我所起舞的地方」 聲音肢體說亞洲華人面貌

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）由新加坡濱海劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心共製，編舞家周書毅新作「我所起舞的地方」5月將在衛武營演出；在舞作中周書毅運用大量語言、對話與肢體，探看亞洲華人不同面貌。

周書毅目前是衛武營首名駐地藝術家，也是台灣舞蹈平台策展人，他今天接受媒體聯訪時表示，「台灣就是多元族群尋找文化共融，我想透過這份共性去看同樣也是海島國家的新加坡華人社會，去探究不同種族與華人文化之間的關係。」

周書毅說編舞動機源於他在歐洲多次接受媒體採訪時，對方總會以刻板亞洲印象作為開場白，「但自己的黃皮膚、黑頭髮，就是亞洲華人的第一印象，我更想知道世界各地身為亞洲華人的我們，究竟有多少大歷史是相同與不同，我們又如何在舞作中思考我們身體的文化意義。」

周書毅先是受邀在新加坡濱海劇院編舞，他在當地開了10個工作坊，認識當地的表演藝術工作者，尋找適合的舞者開始工作，台灣舞者則以邀請方式加入演出；9名台灣與新加坡舞者先從互相分享每天自己關心的新聞開始，彼此理解，開展自己身體的文化，最後由周書毅收束成90分鐘舞作。

這9名舞者分別為來自台灣的余彥芳、梁俊文、楊雅鈞、鄭志忠；來自新加坡的洪國峰、黃祖祐、董家威、蔡卓恩與蔣佩杉，周書毅回憶開始工作時，光是母語就有客家話、福建話與台語甚至英文，「有舞者母語是客家話，但自己拿手的是英文，母語的使用與消逝，這也是我們想關注的」。

周書毅說，舞蹈的語言跟說話的語言，就是這支舞想要探究的全部，「舉例來說，這裡面我們都是亞洲華人的面孔，那我們究竟從哪裡來，家族是如何遷徙到了這個地方，透過舞作，我們一起去回看我們如何來到這裡，面對我們身上殘留的多元文化，然後往下一步去。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「我所起舞的地方」已經在新加坡濱海劇院演出，反應熱烈，台灣身障藝術家「阿忠」鄭志忠的表現更是全場焦點；周書毅透過舞者們大量對話甚至歌唱，反映他們的來處，「這應該是我歷年舞作中運用聲音最多的一齣」。周書毅表示，自己下一步想做導演，將這個命題往更多有華人的國家做深度探索。

周書毅舞作「我所起舞的地方」，將於5月3日及4日演出，地點在衛武營國家藝術文化中心戲劇院。（編輯：陳仁華）1130404