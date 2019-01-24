川普樂觀看待貿易談判 亞股收高

（中央社香港24日綜合外電報導）美國總統川普昨天對美中貿易戰釋出正面訊息，投資人持續判斷雙方談判情勢，加上美國股市昨天收高，激勵亞洲股市今天收盤上揚。

法新社報導，寶鹼公司（Procter & Gamble Co.）和國際商業機器公司（IBM）等大型企業發布樂觀財報，帶動美股3大指數昨天收紅，引領亞股今天走揚。不過，由於市場缺乏強勢主導因素，亞股連續第2天在漲跌間擺盪。

川普昨天對美中貿易僵局現況做出正面評估，表示「我們的談判進行得相當順利」，且中國「想達成協議」。

不過，美國政府部分關閉持續引發不滿。針對川普要求的數十億美元邊境築牆經費，他和民主黨人仍堅守立場互不相讓。

白宮經濟顧問委員會（White House Council of Economic Advisers）主席哈塞特（Kevin Hassett）警告，若政府關閉持續到3月，美國經濟成長率恐降至「非常接近零」。

香港、上海和雪梨股市今天全都收漲0.4%，首爾股市收盤勁揚0.8%，新加坡股市收高0.6%，威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市全數收紅。但日本股市收低0.1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080124