台壽調查：近5成民眾不清楚能領多少退休金

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）台灣人壽調查，高達8成民眾退休金靠的是勞保、公保等政府提供的社會安全制度，仰賴企業退休金、個人儲蓄帳戶者僅4成，且有近5成民眾仍搞不清楚自己能領到多少退休金，相關金融常識也不足。

台灣人壽與政治大學商學院風險與保險研究中心（簡稱政大風保中心）合作，調查台灣現行政府各個退休金制度與民眾期望間有何不同，並了解民眾對於退休財源準備與長照、醫療需求。

調查將民眾退休財源分成3類，第1為政府提供的社會安全制度，具有強制性，如公保、勞保、軍保、農保、國保，第2為私人企業年金（職業退休金），包括個人儲蓄帳戶（如勞退基金、私校退撫、軍公教退撫）、企業退休金等，第3為個人退休理財，並針對台灣25歲以上考慮退休及未退休民眾進行調查。

結果顯示，有高達8成民眾退休金最依賴勞保、公保等社會保險，但有9成對此表示缺乏信心，認為現在的退休給付會再調降，且越年輕者信心度越不足；依賴勞退、企業退休金的比重僅4成，與國際間以企業退休金為主要退休財源的趨勢不同。

同時，有近5成的人不清楚自己的退休金可以領多少，特別是尚未退休、女性、年輕世代、低薪者。民眾對各類退休制度的金融常識也普遍不足，舉例來說，即便是第二層勞退是確定提撥制，並不會有破產問題，但仍有45%民眾認為可能面臨破產。

調查顯示，台灣民眾的投資工具也偏向保守，高達59.6%採取定存，其次才是購買保險，且大多數以儲蓄型保險優先考量。同時，有超過6成以上民眾擔心物價上漲與低薪影響自己的退休金，尤其是25至35歲工作不穩定的年輕世代，感受最為顯著及敏感。

另一方面，執得注意的是，83.71%的民眾認為未來會需要長照，但有近9成的人對長照2.0並不清楚，尤其是中南部地區民眾，且7成民眾擔心，一旦需要長照民眾，醫療資源將會不足；但有高達6成5以上的民眾表示，並未購買長照險。（編輯：郭萍英）1080625