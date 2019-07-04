韓國瑜批能源政策缺德 經長：核電占比不到一成

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）國民黨總統參選人口徑一致力挺核能，高雄市長韓國瑜昨天更批評蔡政府能源政策「缺德」，經濟部長沈榮津今天受訪表示，目前核能占整體發電約9.9%，並非外傳40%至50%，外界誤會了。

國民黨昨天舉行總統初選第3場國政願景電視發表會，5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中針對經濟、財政、能源與環境4大議題交鋒，其中在能源議題方面，5位候選人均表示支持繼續發展核電，韓國瑜更指責蔡政府的能源政策，「不是缺電而是缺德」。

經濟部長沈榮津今天接受媒體採訪時指出，外界對目前發電占比有誤會，目前核能占整體發電約9.9%，並非外傳40%至50%。

由於外界對能源政策有很多不正確的傳言及誤解，經濟部及台電也常以新聞稿對外澄清，沈榮津表示，像他昨天與美國商會會面時，就仔細說明台灣能源政策，也解釋4座核電廠皆無法延役或重啟的原因，「廠商也能理解」。

他進一步解釋，核一已進入除役階段，核二燃料棒因為冷水池爆滿無法移出，核三則是地方政府反對延役，封存中的核四機器長年沒有動，也未符合原子能委員會規定，且重啟核四需要多少經費，國會、人民、貢寮居民是否接受，充滿多重不確定因素。

他說，昨天他也當場詢問美國奇異公司的代表是否協助台灣評估、協助完成核四，不過，奇異公司並未回應。

沈榮津指出，台灣正在能源轉型的路上，規劃的機組也都按照時程上線併聯，一切都在計畫中，「廠商支持，對供電也很有信心」。

沈榮津還說，未來每3個月會與歐洲、美國、日僑等外國商會進行午餐會報，說明政策、聽取外商意見。（編輯：林孟汝）1080704