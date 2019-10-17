財金公司：台灣Pay推動具成效 沒打掉重練議題

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）對外界質疑台灣Pay推動成效不彰，市占率偏低，明年恐將「打掉重練」。財金公司今天表示，業務推動已初具成效，同時，沒有「打掉重練」議題，後續將因應科技、市場發展及民眾需求持續調整精進。

中國時報日前報導，台灣Pay推廣策略連環錯，交易筆數、交易金額難以拉抬，被民間支付業者狠甩在後，無以為繼下，明年恐將打掉重練。國民黨立委許毓仁也在16日召開記者會質疑台灣Pay效果不彰，導入商家不及LINE Pay、街口支付，行動支付市占率也不及5%，號稱國家級支付品牌但被國際Pay打趴。

對外界批評，財金公司今天召開記者會說明，台灣Pay已日漸走入民眾生活，截至2019年9月底導入商家數逾9萬家，整合生活帳單與稅單超過5700種，可使用卡數達949萬張卡，交易金額逾新台幣520億元；今年前9月交易金額也較去年同期成長3倍，推動已初具成效。

財金公司表示，台灣Pay不同於一般民間支付工具，更關鍵的任務在制定「QR Code共通支付標準」，以免除各商家與個別支付業者間「多對多」介接與重複建置成本，並讓「數位落差」的一般民眾及微型商店也能享有行動支付的便利。

財金公司說，建立起的統一規格及安控機制，也有利各銀行、基層金融機構、電支與電票等支付業者發展多元行動支付應用，提高QR Code支付效率及交易安全；作為主要推動機構，財金公司角色偏向「中立平台」，前端商戶與消費者仍是由各支付業者去經營管理。

財金公司表示，各支付業者無論是發展「自有錢包」或加入「共用錢包」，皆可使用「共通支付標準」綁定金融卡或信用卡，提供用戶以台灣Pay進行提款、轉帳、繳費、繳稅及消費購物等多元支付服務，目前已有多達24家金融機構可支援台灣Pay。

財金公司指出，綜觀台灣電子消費支付市場的發展，長期以信用卡為為主要支付工具，忽略未持有信用卡、或不使用信用卡的消費族群；因此，台灣Pay率先以金融卡出發切入，後續在2018年11月也已導入信用卡掃碼消費。目前也正積極邀請電子支付及電子票證業者加入，擴大使用通路及層面。

中央銀行今天也發出新聞稿說明，台灣Pay QR Code共通支付標準屬於行動支付的金融基礎設施，國內支付業者都能公平、自由加入，有利不同品牌支付業者互聯互通，以提高行動支付使用率。央行已責成財金公司規劃建置「電子支付跨機構共用平台」，提供電支業者前端交易訊息的即時傳輸，以及後端款項的快速結（清）算服務。

央行表示，上述努力皆有利降低支付業者維運成本，促進支付系統的安全與效率，讓一般民眾及小微商家均能共享便利的行動支付。央行將持續督促財金公司完善國內零售支付基礎設施，也希望各界對於財金公司長期以來在推廣普惠金融的努力，給予鼓勵與支持。（編輯：蘇志宗）1081017