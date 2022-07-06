業者要求預售屋付定金才能拿契約回家審閱 公平會罰105萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北6日電）公平會今天決議，本業建設與龍義廣告公司，銷售預售屋「本業好漾」時，要求購屋人須先付定金，才提供預售屋買賣契約書攜回審閱，違反公平交易法第25條規定，開罰本業建設新台幣70萬元、龍義公司35萬元。

公平會接獲民眾反映，到高雄市苓雅區「本業好漾」建案接待中心參觀時，銷售人員要求須先給付定金才提供預售屋買賣契約書審閱。經公平會派員訪查也發現的確有這樣的情況。

公平會今天發布新聞稿，預售屋尚未具體成形，且與其他消費性商品相較，交易金額較高，大多數消費者並無頻繁購買的經驗，因此購屋人於交易前可取得的資訊相當有限。

公平會指出，建商及代銷業者如果利用所擁有的資訊優勢地位，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，這項收取定金的行為，會讓購屋人處於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，本業建設與龍義廣告公司不當限制購屋人審閱契約的權利，對於其他依法令規定提供契約書給購屋人攜回審閱的競爭同業，形成不公平競爭，屬於不當限制購屋人審閱契約的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應預先提供買賣契約書予購屋人充分審閱，並注意不得有不當限制契約審閱權的行為，以保護購屋人權益，減少將來的交易糾紛。（編輯：楊凱翔）1110706