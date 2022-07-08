鴻海砸5億元取盛新材料10%股權 拚電動車SiC基板

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（中央社記者張建中台北8日電）鴻海今天下午宣布參與盛新材料募資案，透過旗下鴻元國際投資，以每股新台幣100元購得5000張股權，總計投資5億元取得10%股權。

鴻海表示，此次募資案取得第三代半導體碳化矽（SiC）供應鏈的關鍵材料，鴻海將透過本次募資案保障SiC基板供應，建立鴻海在車用半導體領域的長期競爭優勢。

半導體是鴻海3+3策略中三大核心技術之一，除了要滿足現有資通訊客戶在小IC需求，在電動車產業，第三代半導體更為關鍵。未來SiC 金氧半場效電晶體（MOSFET）將大量使用在電動車的車載充電器及直流變壓器等。

鴻海去年取得6吋晶圓廠設立鴻揚半導體，今年將完成SiC產線建置。鴻海和盛新材料合作，鴻海旗下鴻揚半導體將取得上游SiC基板的穩定供應。

盛新材料成立於2020年，是台灣少數可同時生產6吋SiC導電型 （N-type）及6吋半絕緣型（SI）晶圓基板廠商；同時在高品質長晶領域，盛新材料未來將和鴻海在SiC供應鏈形成優勢互補。

鴻海半導體S事業群總經理陳偉銘表示，SiC是電動車的重要元件，基板是SiC供應鏈的關鍵材料，不但占SiC元件成本比重高，且直接影響到元件的品質，希望藉由此次募資案參與，掌握關鍵的基板供應。

盛新材料董事長謝明凱表示，盛新是廣運及子公司太極共同成立的SiC長晶公司，結合廣運在長晶設備上的自製優勢，讓盛新具備SiC基板的關鍵技術能力。盛新本次獲得鴻海投資入股，且鴻海旗下鴻揚半導體可替盛新材料認證基板品質，加速盛新產品的開發時程。

鴻海將成為盛新第2大股東，持股比重僅次於太極的47.7%，廣運持有盛新約7.4%，為第3大股東。盛新這次還引進全新(2455)、中美鑫投資及日商華稻入股。（編輯：張均懋）1110708