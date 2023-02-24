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台股開盤漲54.47點

2023/2/24 09:05
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（中央社台北24日電）台北股市今天開盤漲54.47點，加權股價指數為15669.88點，成交金額新台幣34.61億元。1120224

#台北市
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