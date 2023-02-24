台股開盤漲54.47點

首頁 / 證券台股開盤漲54.47點2023/2/24 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北24日電）台北股市今天開盤漲54.47點，加權股價指數為15669.88點，成交金額新台幣34.61億元。1120224#台北市聚焦新聞強烈大陸冷氣團來襲午後明顯降溫 25、26日最冷烏克蘭戰爭週年 半島電視台專文分析俄陷苦戰對台啟示布林肯：台海衝突不是中國內政 將為全球經濟帶來災難性後果聯大通過要求俄軍撤離烏克蘭 中國印度棄權早安世界》疫後特別預算3800億 普發6000元6族群免登記直接入帳傳美增加在台駐軍 白宮重申對台支持以因應中國威脅普發6000元規劃5方式 6族群免登記直接入帳歐盟執委會跟進禁用TikTok 公務裝置3/15前須卸載台股回穩 金管會拍板限空令等4大措施退場北約秘書長：中國計劃援俄侵烏已有跡象 北京勿違反國際法陳吉仲：3月底前專案進口500萬顆雞蛋 3年計畫改建禽舍內需經濟發威 1月零售、餐飲營收雙創歷史新高體育署制訂賽事「霍華德條款」若宣傳不實球迷可退票監委：陳宗彥涉接受業者不當招待 已申請調查土耳其強震逾4萬死 第一大城伊斯坦堡耐震度引憂日本鬧蛋荒丼飯美乃滋漲價 東京蛋價近40年新高中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。