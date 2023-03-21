防基金經理人不法炒股 金管會對4家投信發動金檢

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為防範基金經理人以人頭炒股，金管會檢查局證實，合計共對4家投信辦理金融檢查，後續是否開罰由證期局裁定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北21日電）為防範基金經理人以人頭炒股，金管會檢查局證實去年11月至今年1月間對3家投信發動專案金檢、對1家投信進行一般金檢，合計共對4家投信辦理金融檢查，後續是否開罰由證期局裁定。

週刊披露，為整治國內基金經理人涉及人頭炒股弊案，金管會2022年底對4家投信發動大規模金檢，且在金檢後傳出有8名經理人涉案。

金管會檢查局副局長賴欣國今天在例行記者會證實，為防範基金經理人涉及利益衝突情事，金管會去年11月至今年1月對3家投信發動專案金檢、對1家投信進行一般金檢。

賴欣國說明，金管會是依高風險項目篩選出金檢的4家投信名單，並有同步了解相關基金經理人帳戶及金流。

賴欣國表示，專案金檢及一般金檢的檢查報告仍在整理中，後續將移請證期局核處，是否違反法令，將由證期局認定。

他指出，金檢有二大重點，第一是查核基金經理人及其配偶、未成年子女，是否有利用他人名義買賣與投信基金及全委帳戶所持有相同標的的情形。

第二是針對投信基金及全委帳戶、包含政府基金代操等投資或交易，查核相關投資分析、決定、執行及檢討是否符合相關規定。

賴欣國表示，金管會一向非常重視保護投資人權益，檢查局依風險導向原則，每年篩選出高風險項目辦理金檢，今年度金檢仍會持續將防範基金經理人利益衝突列為年度檢查重點項目。

他指出，希望投信配合金管會監理及檢查重點主動積極強化內控，善盡善良管理人注意及忠實義務，確實維護投資人權益。（編輯：潘羿菁）1120321