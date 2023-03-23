外資連2天回補 買超台積電9495張

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（中央社記者吳家豪台北23日電）台股今天終場收在15863.95點，上漲103.49點，外資及陸資買超新台幣169.54億元，連續2天回補台股，權值股台積電獲買超9495張；投信連續24個交易日買超，自營商連3買。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息1碼（0.25個百分點），熱錢湧入台股，電子及金融股強勢表態，加權指數今天盤中急拉翻紅，終場上漲103.49點，收15863.95點，寫下去年6月15日以來、近9個月新高，成交值2302.48億元。

觀察外資買超前10名個股，欣興買超1.18萬張最多，其次依序為元大台灣50、毅嘉、台積電、台新金、國泰智能電動車、國泰永續高股息、東元、京元電子、玉山金。

外資賣超族群以面板及航運股為主，前5名包括群創賣超1.4萬張、慧洋-KY 5385張、長榮5003張、陽明4555張、華通3571張。

投信今天買超8.19億元，加碼個股前5名都超過千張，包括欣興2625張、新光鋼1400張、聯電1271張、廣達1147張、東元1075張。（編輯：黃國倫）1120323