啟弘：今年產線與實驗室啟用 製造營收占比增至40%

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（中央社記者何秀玲台北6日電）國內商業化量產病毒載體代工廠啟弘董事長阮大同今天表示，竹北生醫園區可提供臨床二期前病毒載體代工需求的製程開發實驗室，預計今年6月完成啟用。

另外，今年11月將建置完成2條符合GMP規範約200公升病毒載體生產線，可滿足客戶臨床三期至商業化的需求；今年製造營收占比有望從20%提升至40%，全年力拚成長。

啟弘生技為台灣少數可提供商業化量產的病毒載體代工廠商，已成功量產符合台灣客戶臨床一期和二期所需品質與量產的慢病毒，並成功提供日本數家客戶完成臨床前和臨床一期所需的腺相關病毒（AAV）。

由於CDMO（委託開發暨製造服務）需求持續強勁，啟弘今年CDMO案件所貢獻的營收，預期有望較去年大幅成長。

阮大同今天在媒體交流會說，去年大部分營收為檢驗，製造占比約20%，今年至明年病毒載體製造營收有機會擴大，製造收入可望超過檢驗。

啟弘位於日本千葉縣柏之葉的製程開發實驗室，也將於3月18日開始營運，將作為啟弘開拓日本市場重要里程碑，能快速提供日本客戶病毒載體上下游製程開發能量。（編輯：楊蘭軒）1130306