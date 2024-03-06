更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市府傳公務員門口販毒 社會局：全力配合調查
首頁 / 產經

啟弘：今年產線與實驗室啟用 製造營收占比增至40%

2024/3/6 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北6日電）國內商業化量產病毒載體代工廠啟弘董事長阮大同今天表示，竹北生醫園區可提供臨床二期前病毒載體代工需求的製程開發實驗室，預計今年6月完成啟用。

另外，今年11月將建置完成2條符合GMP規範約200公升病毒載體生產線，可滿足客戶臨床三期至商業化的需求；今年製造營收占比有望從20%提升至40%，全年力拚成長。

啟弘生技為台灣少數可提供商業化量產的病毒載體代工廠商，已成功量產符合台灣客戶臨床一期和二期所需品質與量產的慢病毒，並成功提供日本數家客戶完成臨床前和臨床一期所需的腺相關病毒（AAV）。

由於CDMO（委託開發暨製造服務）需求持續強勁，啟弘今年CDMO案件所貢獻的營收，預期有望較去年大幅成長。

阮大同今天在媒體交流會說，去年大部分營收為檢驗，製造占比約20%，今年至明年病毒載體製造營收有機會擴大，製造收入可望超過檢驗。

啟弘位於日本千葉縣柏之葉的製程開發實驗室，也將於3月18日開始營運，將作為啟弘開拓日本市場重要里程碑，能快速提供日本客戶病毒載體上下游製程開發能量。（編輯：楊蘭軒）1130306

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235