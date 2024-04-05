防範金融詐騙 金管會鼓勵業者運用科技防詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）政府全力防範詐騙，金管會表示，靠著科技處理及分析大量資料，有助於提升整體效能並減輕人力負擔，鼓勵金融機構與相關業者合作，運用科技共同防詐。

金融監督管理委員會今天發布新聞稿指出，4月2日於台灣金融研訓院舉辦「防範詐騙及金融犯罪」科技論壇，由金管會介紹科技防詐的最新發展趨勢，並邀請數位發展部、內政部警政署分享防範金融詐騙的重點措施與作為，也邀請金融業、電信業及科技業代表分享運用科技防詐的實際案例與未來發展方向，最後由受邀金融科技廠商提出具體解決方案與應用場景。

金管會副主委蕭翠玲於開幕致詞時表示，詐騙及金融犯罪手法日新月異，政府已將防範金融詐騙列為當前施政重點方向，金管會也配合行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，督促金融機構及周邊單位透過精進網路銀行及行動銀行警示效果、加強管控第三方支付業者的虛擬帳號、蒐報疑似投資詐騙廣告等措施強化阻詐

此外，金管會與法務部、內政部警政署、數位發展部共同推動多項防制金融詐騙措施，減少民眾財產損害。數位發展部已經加強對第三方支付服務業的管理，並採取跨部會聯合稽查及下架網路投資詐騙廣告等措施。

論壇中，受邀單位分享目前詐騙趨勢，指出國際組織調查資料顯示，金融詐騙已成為全球威脅，各國詐騙案件數及財務損失多呈現增長趨勢；在台灣，近年以「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」等詐欺犯罪手法為大宗。

金管會則鼓勵金融業者導入數位身分驗證、人工智慧、資料共享及隱私強化技術等創新科技，藉由金融機構、電信業者及科技公司共同合作，運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金融業者、電信業者及科技業者並於論壇分享，已陸續將生物識別技術、聯合學習、自然語言處理、機器學習、網絡分析等技術，應用於確認客戶身分、偵測異常交易及人頭帳戶、封鎖惡意網頁及詐騙訊息、識別新型態詐騙態樣、實質受益人審查等領域，提升防詐措施的有效性及準確性。

金管會表示，跨界交流不僅有助於凝聚公私部門的智慧與力量，且經由國內外經驗、趨勢與案例的分享，各界對運用科技防詐有更廣泛瞭解，期許業者能夠善用創新科技，防制詐騙及金融犯罪。（編輯：楊凱翔）1130405