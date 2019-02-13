雲林無形文化資產 馬鳴山元宵吃飯擔

（中央社記者江俊亮雲林縣13日電）雲林縣無形文化資產「馬鳴山吃飯擔」將於元宵節登場，縣長張麗善等人今天召開記者會，邀請民眾到雲林褒忠做客、吃飯擔。

張麗善今天與褒忠鎮安宮主委章金樹等人搭乘牛車進場，並在鎮安宮前挑飯擔、品嚐陣頭菜，提前體驗雲林褒忠獨特的元宵民俗活動。

章金樹表示，早年醫藥不發達，雲林褒忠、東勢一帶瘟疫流行，信徒恭請鎮安宮五年千歲王爺出巡遶境息災，由各村在元宵節輪流挑飯擔、露天共食，至今已有一百多年歷史。

他說，為了讓民眾認識挑飯擔文化，今年將展出十二王爺、陣頭文化、惜食陣頭菜等相關文化元素，搭配飯擔體驗區、文化商品展示、打卡送平安米等活動；此外，今年遶境隊伍會合後，除了傳統的「鳴炮」之外，也將施放「彩煙」，讓活動更具聲光效果。

張麗善表示，馬鳴山「吃飯擔」活動今年由褒忠鄉馬鳴村主辦，信徒將準備油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等多樣傳統陣頭菜供民眾享用。

她說，縣府已將「馬鳴山五年千歲吃飯擔」及「馬鳴山五年千歲五年大科」民俗活動登錄為無形文化資產，歡迎民眾一起前往雲林褒忠體驗這項獨特的文化。（編輯：黃世雅）1080213

雲林縣無形文化資產「馬鳴山吃飯擔」將於元宵節登場，縣長張麗善（前左）、褒忠鎮安宮主委章金樹（前右）等人13日在鎮安宮前挑飯擔，提前體驗雲林褒忠獨特的元宵民俗活動。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月13日