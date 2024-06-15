中國廠商提供飛機鈦金屬傳造假 FAA調查波音空巴

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國官員今天說，美國聯邦航空總署（FAA）正在調查商用飛機上使用偽造證明文件的鈦金屬是否有安全風險。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）和美國飛機製造商波音（Boeing）交付給航空公司的噴射機中都含有偽造證明文件的鈦金屬，這些鈦金屬似乎最初來自一家中國公司，該公司的一名員工偽造證書上的詳細資訊。

航空業主管說，根據對這些鈦金屬的檢測，他們認為這個問題不會對正在服役的飛機造成直接的安全風險。

在波音公司最近發生製造和飛安問題後，航空航太業受到更嚴格的審查。

美國聯邦航空總署發言人說：「波音公司自動向FAA通報透過經銷商採購材料的情況，這名經銷商可能偽造或提供不正確的紀錄。」

紐約時報說，有問題的鈦金屬出現在波音737和787夢幻客機以及空巴A220上，這些飛機是在2019年至2023年之間建造。報導中還說，目前還不清楚有多少飛機受到影響以及誰是擁有者。

勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）發言人巴奇諾（Joe Buccino）說，勢必銳為空中巴士和波音製造機身和其他重要部件，公司認為問題源自一批鈦金屬，這批鈦金屬是透過合格的供應商進入供應鏈。

勢必銳航空系統公司的廣泛測試表明，這些鈦金屬是用於飛機的合適等級。巴奇諾說，但問題出在文件上。

巴奇諾告訴法新社：「這些文件是偽造的。但這是很好的鈦金屬。」

他說：「問題是我們無法追溯它的來源。我們確定不存在安全風險問題。」

波音說，有鑑於這個問題，公司將拆除未交付飛機上的相關鈦金屬。至於正在服役的飛機「可以繼續安全飛行」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130615