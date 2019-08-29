勞基法衝擊醫院成本 爭取護理師當助手

住院醫師納勞基法，醫院盤算加班費等人事成本衝高，傾向部分人力由PGY和專科護理師上場當助手。（中央社檔案照片）

當醫師變勞工4（中央社記者陳偉婷台北29日電）住院醫師納勞基法，醫院盤算加班費等人事成本衝高，傾向部分人力由PGY和專科護理師上場當助手；不過，醫界也憂心住院醫師受限工時而讓學習時數縮水，考慮增加專科訓練時數。

現行制度，醫學生在經過醫學系6年修業、考取醫師執照後，要申請教學醫院接受2年PGY（畢業後一般醫學訓練），PGY合格後可到醫院擔任住院醫師，修習各專科所需技能，取得專科醫師的資格。

各專科的訓練時數有別，約3到7年不等，意即住院醫師除了照顧住院病人，學習該科技能、累積經驗也是重要任務。

住院醫師納入勞動基準法是總統蔡英文政見，各醫院也勉力配合，衛福部為了降低衝擊，近年陸續推出多項配套政策，包含落實分級醫療分散住院需求、增加專科護理師等醫療輔助人力、也擴大試辦醫院整合醫學照護制度以提升住院照護效能分擔專科主治醫師負荷等。

衛福部醫事司長石崇良表示，過去擔心5大科（內科、外科、婦科、兒科、急診科）會「五大皆空」，招不到住院醫師，但經多年努力，到107年底，5大科住院醫師招收率均近乎滿招。透過遠距醫療法規鬆動、修正醫院評鑑基準等，也都讓醫療人力更能彈性運用。

不過，只看住院醫師「人數」不能反映醫療品質。一名南部醫學中心醫師受訪時表示，住院醫師納入勞基法後，短期內有PGY跟專科護理師等補上人力，不會造成衝擊；但PGY雖有醫師執照，但經驗非常有限，並不能完全放手讓PGY照顧病人，主治醫師還是得盯緊，也增加主治醫師負擔。

另一名北部醫學中心管理階層受訪時也坦言，住院醫師納入勞基法，對醫院的衝擊包含財務支出大幅增加，除了要給住院醫師加班費，為了增補人力，必須多聘專科護理師和外科部手術護理師（刀助），且各醫院「搶人搶得兇」，在在讓人事成本墊高。

綜合部分醫院的估算，在住院醫師納入勞基法之後，各家私立醫院增加的加班費等成本，從一年數千萬元到數億元不等，以長庚醫院規模的大型醫學中心等級可能一年會高達數億元。

有醫師受訪時表示，各醫院積極網羅經驗豐富專科護理師，近日甚至有醫院開出多一倍的薪水挖角。醫院不僅是從頭訓練專科護理師緩不濟急，連阻絕挖角都有點勉強。

有醫院估算，光住院醫師納入勞基法，一年可能要多支出新台幣1億元以上。另還有行政上的困境，如住院醫師依法可「自主學習」，不算入工時，但自主學習定義模糊，只能要求住院醫師若要「自主學習」務必做好相關註記或打卡證明，免除日後爭議。

為了計算工時，各醫院都要求住院醫師養成「打卡」習慣；有醫院管理階層指出，確實有住院醫師「時間一到就走人」，但也有很多住院醫師想要多學習，卻礙於規定無法參與，學習權益受損。更麻煩的是，外科手術動輒好幾個小時，可能超過工時，也不可能要求住院醫師「時間一到馬上出來打卡」，實務相對困難。

一名外科醫師受訪時表示，開刀技術是外科的關鍵，要大量實做才能累積經驗，且有些複雜的刀，加上術前準備，可能要10餘個小時，就算住院醫師可報加班，時數仍有上限。如果住院醫師時數一到走人，只能請其他主治醫師待命、進刀房幫忙。

當參與手術量變少、學習時間減少，該名外科醫師說，可預期住院醫師受訓品質一定打折，但醫院只能配合政策，但政府和醫界都應凝聚共識，在工時規範下，考量延長住院醫師訓練年限並調整受訓內容，找出平衡點。

但有醫院管理階層表示，住院醫師對於延長訓練年限也有意見，目前各科訓練年限不等，有些複雜科別（如神經外科）就得6、7年，如果要再延長，勢必影響住院醫師選科意願，未來這些複雜科別沒人想走，並非民眾之福。

林口長庚醫院副院長簡榮南受訪時表示，雖然住院醫師納入勞基法後，醫院經營成本勢必大增，但醫療品質、病人安全才是重點，許多專科學會已在討論是否延長住院醫師受訓時間，但目前也沒有證據顯示新制一定影響醫療品質，可能要觀察3到4年比較明朗。

石崇良表示，為確保住院醫師訓練品質，衛福部已調整專科醫師訓練計畫，擬訂專科訓練應完成的學習項目、案例數及學習里程碑，並建立以核心能力為導向的學習成效評量方法，訓練時數雖沒有延長，但重質不重量。（編輯：陳清芳）1080829