秋冬換季空汙嚴重 小心結膜炎纏身

（中央社記者卞金峰、實習記者汪祐寧台北15日電）秋冬換季時節空氣品質差，機車族或過敏體質者容易引發結膜炎。書田診所建議，眼睛癢切記勿揉眼睛，避免引發感染性結膜炎，可冰敷或點人工淚液舒緩不適感。

每到秋冬換季時，東北季風及冷氣團把中國大陸的空氣汙染物帶來台灣，使空氣品質變差。

書田診所眼科副院長廖士傑今天指出，空汙嚴重時北部PM2.5指標可能提升至黃色警示、中南部恐達紫色警示，容易誘發過敏性結膜炎。廖士傑表示，32歲的林先生騎機車上下班，經常發生眼睛紅癢、淚眼汪汪的狀況，至眼科就診後才得知是過敏性結膜炎。

廖士傑說明，過敏性結膜炎分成五種，一、換季時受空汙影響最常出現季節型過敏性結膜炎，有眼睛癢、乾澀、水樣分泌物等症狀；二、環境中的塵蟎、黴菌孢子、花粉及寵物毛髮也可能造成常年型過敏性結膜炎。

他說，三是有過敏體質者容易引發異位性角結膜炎，下眼瞼會出現水泡，若反覆搓揉可能造成結膜結痂影響視力；四、巨乳突過敏性結膜炎則好發在長期戴隱形眼鏡、眼睛有縫線手術者；五是春季性角結膜炎，常見於20歲以下兒童及青少年，上眼皮會有顆粒凸物及出血。

廖士傑建議，眼睛癢絕對不要揉眼睛，若將手部細菌傳至眼睛，容易使過敏性結膜炎併發成感染性結膜炎，產生腫痛、濃稠分泌物及畏光現象，甚至造成角膜破損受傷。

廖士傑提醒民眾，出現過敏症狀可以先冰敷、點人工淚液或用生理食鹽水沖洗眼部，暫緩不適感；若症狀持續則盡速就醫。另外，出門前可先確認空氣品質，空汙嚴重時減少外出；機車族可配戴護目鏡、平時做好環境整潔、使用空氣清淨機都能有效預防。（編輯：卞金峰）1081115