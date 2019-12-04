不是睡不著才叫失眠 出現4種症狀應就醫

長期失眠對身體影響大，醫師表示，一週若有2次難以入睡、睡睡醒醒、有睡像沒睡、嚴重睡眠不足問題應儘速就醫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者張茗喧台北4日電）現代人壓力大，失眠問題愈來愈普遍。醫師表示，長期失眠對身體影響大，嚴重甚至會過勞、猝死，一週若有2次難以入睡、睡睡醒醒、有睡像沒睡、嚴重睡眠不足問題應儘速就醫。

書田診所精神科主任醫師陳家駒今天表示，失眠可能造成的身心問題相當多元，長期失眠會引起生理、生化功能、自律神經、神經功能、代謝、修補、免疫功能等異常，同時導致日常生活能力下降，合併精神身心疾病發生，嚴重時甚至可能過勞、猝死。

陳家駒說，臨床觀察發現，多數人之所以失眠都是壓力引起，一旦日間身心適應問題無法妥善處理，晚上就容易失眠，睡不好又讓白天的身心健康問題加劇，形成惡性循環；另像是睡前飲用提神飲料、慢性病、憂鬱症、藥物副作用等都是可能的失眠原因。

值得注意的是，並不是完全睡不著才是失眠，只要是難以入睡、睡睡醒醒、有睡像沒睡，或是睡眠不足以支撐白天活動、不符合正常睡眠生理參數等，都是失眠的一種。

失眠不是吃安眠藥就好，陳家駒強調，安眠藥種類繁多，使用方式也相當複雜，最忌諱自行隨意調整用藥方式，一個不小心就可能使失眠的因素更複雜，或造成失眠慢性化、藥物依賴、成癮、濫用，生活、睡眠生理混亂，甚至造成生命危險。

陳家駒說，睡眠治療要因人、因時、因病況及病程而定，除了解決睡眠問題，同時也要考量共病及用藥狀況，另像是患者的生活習慣、用藥習慣，是否飲酒等都應納入考量，一旦藥物治療2個月以上都不見效，應就醫了解引起失眠的背後因素，並遵照醫囑調整藥物及治療。

陳家駒提醒，睡眠不佳會使得身體器官、代謝、飲食等功能都出現異常，還可能誘發慢性疾病，民眾若一週內出現難以入睡、睡睡醒醒、有睡像沒睡等症狀2次以上，或每晚醒來超過2次，就應儘早就醫。（編輯：張雅淨）1081204