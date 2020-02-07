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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

陳時中：1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理

最新更新：2020/02/07 19:47
因遊輪鑽石公主號傳武漢肺炎疫情，疫情中心指揮官陳時中7日說，1月31日曾造訪基隆廟口、九份（圖）、台北101與西門町等的民眾應自主健康管理。（中央社檔案照片）
因遊輪鑽石公主號傳武漢肺炎疫情，疫情中心指揮官陳時中7日說，1月31日曾造訪基隆廟口、九份（圖）、台北101與西門町等的民眾應自主健康管理。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北7日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，為避免遊輪鑽石公主號旅客接觸到無法掌控的不特定對象，1月31日曾造訪基隆廟口、九份、台北101與西門町等的民眾應自主健康管理。

陳時中傍晚於指揮中心舉行的記者會表示，能掌握的特定對象，基隆市長林右昌已針對每班排班計程車、遊覽車及夜市仔細疫情調查，但這團人數眾多，這些旅客還是可能接觸到不特定對象，將對台北市、新北市與基隆市民眾發布「細胞簡訊」，公布旅客下船期間走過的行程，「這實在是不得已」。

曾搭載感染武漢肺炎香港男性的鑽石公主號停泊橫濱港，日本政府公布新一波檢查結果，有41人確診武漢肺炎，就目前公布國籍看無台灣人。

指揮中心將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基重要景點（如基隆廟口、九份、台北101與西門町等）民眾自主健康管理，及留意個人是否發燒或有呼吸道症狀，有任何健康狀況可播打1922。（編輯：李明宗）1090207

指揮中心7日透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基重要景點民眾自主健康管理。（中央社）
指揮中心7日透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基重要景點民眾自主健康管理。（中央社）
防疫資訊
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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