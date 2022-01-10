寒假將至疫情未趨緩 教部提醒避免出入擁擠場所

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天表示，因應寒假期間學生校內外活動頻繁，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未趨緩，提醒學生避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

教育部新聞稿指出，學生於寒假期間從事各項活動，應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，做好個人防疫保護工作；使用交通工具應遵守交通規則，切勿無照駕駛或酒後駕車；避免受同儕及校外人士誘騙嘗試毒品，造成傷害而導致終身遺憾。

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從事各類戶外活動時，教育部提醒學生考量自身體能狀況與注意天候變化，預防突發性危安事件；校外租屋學生於外出及就寢前，應檢查用電及瓦斯是否關閉，確保居住安全，而教育部已同步請警察機關針對青少年較常出入場所加強巡查，防止青少年受到危害。

為確保學生安全，教育部要求各級學校值勤人員堅守崗位，若獲知學生發生意外，應依規定進行校安通報，如遇緊急重大事件、需主管教育行政機關協處事件時，須於2小時內通報教育部校安中心，教育部校安中心或國教署校安中心專線有專責值勤人員24小時服務，可立即提供協助。（編輯：管中維）1110110