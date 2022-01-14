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大學盼設第3學期 教育部：從彈性暑修著手

2022/1/14 12:26
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（中央社記者陳至中雲林14日電）全國大專校院校長會議今天在雲林舉行，大學代表建議增設「第3學期」制度，讓高教學期與中小學脫鉤。教育部說，事涉招生、教師遴聘、學雜費計算，傾向先從放寬暑修彈性著手。

目前台灣大專分成上下學期，但國外許多學校則有3個學期，開始和結束時間有所不同。今天大專校長會議上，學校提案將高等教育的學期制度與中小學脫鉤，讓大學新增第3學期，更有利於國際交流、招收國際學生，也更能發展學校特色。

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對此，教育部高教司長朱俊彰表示，「第3學期」多次在校長會議中被提出，但此事涉及的不單純是學期的調整，還包括招生時間、教師聘任、學雜費計算等。就他瞭解，學校在實務上，傾向先從暑期開課（暑修）著手，增加學習彈性。

教育部長潘文忠隨後表示，支持讓大學課程更有彈性，但是不是要在制度面上設計出「第3學期」，還要再進一步釐清，涉及的不只是大學本身，也涉及高中職課程銜接，會邀集國內大學代表討論。（編輯：管中維）1110114

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