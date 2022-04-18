新竹市增20例 多為居家隔離陰轉陽

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市今天新增20例確診個案，其中有12例是居家隔離期間採檢陰轉陽，8例為確診個案家庭、職場的密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。

新竹市政府發布新聞稿表示，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，年齡分布在5至42歲之間，其中案35611、35614為幼兒園學童，為案32719（4月16日個案）校園接觸者；另，案35613為舊社國小學童，為案32011（4月15日個案）校園接觸者。

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市府指出，確診個案相關足跡包括巨城、統一超商、全家便利商店等處，皆已通知營業場所進行清消，若民眾曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩或赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市民國111年確診累積人數至今共147人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離1103人，康復出院人數33人；全市累積14校停班或停課，其中5校已復課。（編輯：方沛清）1110418