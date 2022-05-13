金門縣長楊鎮浯確診 首名染疫縣市長[影]

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（中央社金門縣13日電）金門縣長楊鎮浯確診，成為首名確診的縣市長。他透過影片表示，目前沒有症狀，在家進行7+7自主管理和居家照護。

金門縣府秘書長陳祥麟今天率衛生局長李錫鑫和民政處長蔡西湖召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情，會中並播放楊鎮浯的錄影談話，錄影談話並透過「躍動金門－楊鎮浯」臉書直播。

楊鎮浯表示，昨天縣長辦公室人員傳出確診後，晚間他的妻子張婭玲出現不適症狀，經以家用快篩呈現陽性，楊鎮浯與同住家人快篩，都為陰性。

為了慎重起見，楊鎮浯今天上午陪妻子赴金門醫院，進行PCR檢驗，都為陽性，他的CT值為32.88，張婭玲15.38。楊鎮浯表示，他的身體目前並無任何不適，妻子症狀就像感冒一樣，有輕微的乾咳與喉嚨痛。

楊鎮浯表示，他與妻子都依照中央防疫規定進行7+7的居家照護與自主管理；在遵守防疫指引進行隔離期間，也將透過電話與視訊等方式，與副縣長、秘書長，以及縣府相關主管同仁進行會議，不影響整體縣政的運作與防疫工作的進行，也不會有空窗期。

楊鎮浯說，值此疫情高峰時期，再次呼籲民眾應遵守中央的指引，落實相關的防疫措施，也將要求自己嚴格遵守防疫規定，如有進一步消息會再向大家報告。（編輯：吳協昌）1110513