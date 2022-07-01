北科大發揚傳統木工 攜手6國小推教案

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台北科技大學近年推廣傳統木工技藝，和台北、宜蘭6所國小合作，推動木育教案。圖為種子教師指導政大實小學生使用安全治具鋸出正圓形。（台北科技大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）台北科技大學近年推廣傳統木工技藝，和台北、宜蘭6所國小合作，推動木育教案，強調創新思考和動手做，並吸引年輕人投入相關領域，傳承職人精神。

北科大今天發出新聞稿，即日起到7月6日在藝文中心展出「123木頭人－設計與木育校園」成果聯展，現場展出木材辨識、線鋸、雕刻、車床、會津式車床（跳台）、異木鑲嵌等工具，還有多種藝術展品。

北科大今年和6所國小合推木育課程，例如台北市景興國小用鑲嵌圖案與立體造型，打破杯墊原本造型概念，訓練學生解構重組的能力。武功國小則強調團隊合作，讓學生在創作過程中彼此討論，每一件作品除了是獨立的作品外，也能合拼成一個展示圖案。

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政大實小教師郭宗德透過北科大表示，木育課程透過用眼睛看、用心體會、用手實作、用鼻子聞、用腦思考，全方面地親身體驗木藝手作。課程結束後，學生還再三表達想繼續上木工課。

北科大社會責任辦公室副主任楊重光表示，透過培訓國小教師、北科大學生為木育種子教師，鋪點進入國小校園授課，將傳統木工技藝帶到國小學童面前，藉此傳遞本土文化素養、生活環境美感體驗。（編輯：唐聲揚）1110701