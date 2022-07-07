畜試所技轉季新鴨 提升動物福利、繁殖成本減半

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）畜試所今天發表費時13年選育出的新品系季新鴨，因受精持續性延長，可讓母改鴨的人工授精從3天一次延長為6天一次，可讓人工授精成本省一半，並降低緊迫、發炎，提升動物福利。

行政院農業委員會畜產試驗所舉行「節省肉鴨生產50%人工授精成本—新品系季新鴨技轉落地」記者會，進行技術授權簽約儀式，技轉給市占率6成的種鴨場黎明農牧場。

畜試所宜蘭分所副研究員魏良原推算，預計2年後最末端的最大宗肉鴨、市占74%的土番鴨，將有6成來自此新品系，象徵全國肉鴨種鴨場的人工授精成本可省一半，並減少母鴨生殖道發炎、緊迫，落實動物福利。

魏良原說明，全台肉鴨年產量約3300萬隻，扣除占7%、220萬隻的番鴨及占19%、630萬隻的北京鴨，最大宗為占74%的土番鴨，年產2450萬隻；由於人工授精持續性影響繁殖量，為維持產能，目前母改鴨每3天人工授精一次，管理好的場種蛋受精率85%，反之低於60%。

他並說，運用肉用品種北京鴨、蛋用品種白色菜鴨選育受精持續性好的性狀，第13代於2019年育成季新鴨，可延長為6天人工授精一次，這6天的種蛋平均受精率為86.4%。

他進一步說，就產業效益來說，以全國約30萬隻母改鴨推算，若品系只需用季新鴨一種，種鴨品種的檢定與維持費用每年可省新台幣600萬元，人工授精勞力成本省一半、達3100萬元。

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畜試所播放訪問農民的影片，有農民強調，這不是省幾萬元的事，延長為6天人工授精一次，可以減少母鴨生殖道發炎衍生的產蛋率、受精率下降問題，進而延長鴨隻使用年限，提高生產效益。

魏良原說明，人工受精前要趕鴨、翻出生殖道再予以注精，會讓母鴨趕到緊迫、生殖道發炎，6天人工授精一次，降低緊迫、發炎，將更符合國際推行產業提升動物福利水平的要求。（編輯：管中維）1110707