降低路殺 花蓮萬榮西林林道設生態廊道

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮林區管理處近年調查萬榮鄉西林林道動物種類，針對26處高低落差較大區域，設計適合動物通行生態廊道，降低路殺機率。刺鼠、食蟹獴等小動物通行經監測相機拍下，畫面有趣。

花蓮林管處新聞資料指出，西林林道森林棲地完整、生物資源豐富，過去為防止山區邊坡崩塌，設置擋土結構、箱涵及排水溝等安全設施，卻因此阻斷動物通行路線，導致動物路殺機率高居不下。

2年前透過生物多樣性網絡資料庫及生態調查報告，發現棲息在林道週邊主要物種包含中小型哺乳類、兩棲爬蟲類等，量身為這群動物設計專用的斜坡道。

花蓮林管處指出，既有混凝土擋土牆採外掛式坡道，提供中小型哺乳動物通行機會；矩型溝設置平行、垂直及V型坡道，供小型動物、兩棲爬蟲類通行；集水井深度較深，嘗試菱形網、混凝土階梯、木頭踏腳等材料做成的斜坡，創造動物逃生措施與空間。

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生物通道設置後，花蓮林管處架設紅外線照相機監測使用結果，拍到包括刺鼠、食蟹獴、白鼻心及鼬獾等小型動物，運用垂直道路的水泥斜坡道及V型坡道通行；白面鼯鼠、食蟹獴及黃喉貂利用上邊坡擋土牆斜坡道通行；黃喉貂運用集水井斜坡上所鋪設的菱形網攀爬。

花蓮林管處指出，透過監測畫面證明友善設施能讓動物安全穿越人工設施，形成友善廊道不再阻隔動物通行。這項工程也獲行政院農業委員會優良農業建設工程獎林道類優等獎，今天頒獎。花蓮林管處轄內共6條林道，未來將持續改善其他林道設置動物友善通道。（編輯：孫承武）1110729