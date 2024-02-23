嘉義高中設半導體實驗班 預計招生34名學生

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（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）嘉義高中113學年度申請設立半導體實驗班，國教署日前核准開辦，校方預訂招生34名學生，透過高中、大學、產業攜手合作，學用合一培養科技人才，共創三贏。

嘉義高中表示，配合政府產業需求的人才培育政策及教育部將推動發展高中半導體相關課程，經統計學校近3年大學升學，選擇國立大學電資通訊相關科系人數大幅增加，顯示學生學習趨向與需求，在人才培育策略與學生需求考量下，在113學年度申請設立半導體實驗班，國教署日前核准。

嘉義高中校長陳元泰說，半導體實驗班課程主要由大學與高中端團隊討論規劃，課程設計的理念是以高中基礎的數學、物理能力延伸其概念，連結半導體產業的基礎課程，讓學生能在學習過程中進行探索與思考，進而觸發其對半導體產業的興趣與生涯規劃。

師資部分，除了嘉義高中老師外，還有新竹科學工業園區管理局長王永壯、服務於台積電的高階主管等多名業界嘉中傑出校友的支持與協助安排業師授課、專題演講、暑假參訪活動等。

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學校希望透過業師授課、科技產業半導體公司參訪，以及寒暑假的大學AI半導體營隊，為學生提供結合理論與實務的學習機會。

嘉義高中表示，實驗班的入班學生以免試入學新生於入學時，成績達到入班標準後，依其志願分派，本班招生34人（男女兼收）。入班標準為國中教育會考數學與自然兩科成績皆須達A（含）以上始具資格。符合資格者，再依會考各科成績（不含寫作測驗）對照點數總分數排序，擇優錄取34名。（編輯：郭諭儒）1130223