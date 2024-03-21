增育兒支持服務 兒盟新購台中房產9800萬

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）媒體報導，兒盟近期購入台中市北區一處房地，總價新台幣9800萬元，兒盟今天表示，購入主因員工數成長，原服務據點空間不敷使用以及希望推展更多育兒支持服務。

根據內政部不動產實價登錄網站，今年2月台中市北區有一筆交易訊息，地點位於忠明六街一處房地，總價9800萬，其中房屋價款1274萬，土地價款8526萬，建物為5層樓。

兒盟聯盟發言人王定正今天接受媒體聯訪證實，兒盟確實購入該筆房地，至於新購原因主要是員工數成長及希望推廣更多育兒支持服務。

王定正說明，兒盟在台中的服務已經25年，員工人數從106年40幾人成長至70幾人，原本服務據點空間已經不敷使用，加上兒盟近年推行6歲以下家庭服務，後續希望增加育兒支持，原本據點在15樓，無法配合法規需要低樓層的規定。

王定正說，因上述因素，兒盟這兩年一直在找適合的場域，由於該筆交易2月時完成，近期兒盟會先以面對兒虐案為主要任務，中部新增服務預計下半年開展，後續預計新增場域式的育兒加親職支持服務、嬰幼兒親職培力服務等。

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根據資料，目前兒盟在中部推展的服務包含逆境家庭服務、偏鄉兒少服務、離婚親子維繫服務、收出養服務、悲傷復原及霸凌防治服務；至於政府委託方案則有家庭處遇方案、逆境少年服務、台中育兒指導。

另外，針對教育部將專案查核一事，王定正說，兒盟本受衛福部跟教育部監管，每年都會依照法令要求提供服務成果報告跟營運成果報告，所以一定會全面配合教育部調查。（編輯：陳政偉）1130321