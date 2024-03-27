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西晴東偶雨 白天氣溫稍回升北部高溫26度

2024/3/27 07:57
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（中央社台北27日電）氣象署表示，今天環境風場逐漸由東北風轉為偏東風，西半部大多為多雲到晴，東半部地區雲多偶有局部短暫陣雨；清晨北部及宜、花天氣較涼，白天氣溫稍回升，中南部則溫暖偏熱。

中央氣象署指出，北部及宜、花低溫攝氏16至18度，其他地區低溫20至23度，白天氣溫回升，北部及東半部高溫升到23至26度，中南部高溫28至31度，局部近山區平地還會再更高一些，感受溫暖偏熱，近中午前後紫外線也偏強。

今天上午東北風仍偏強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及各離島易有8至9級強陣風，大台北地區、台南以北及東半部沿海地區易有較強陣風，沿海浪高2至3米，北海岸及東半部沿海並有長浪發生機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受東北季風影響，環境風場為東北風至偏東風，仍可能受微量境外污染物影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130327

#環境部
#氣象署
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