總統盼新住民扮演更多角色 發揮更大功能

總統蔡英文（右2）6日前往宜蘭縣冬山鄉，參訪越籍新住民武芳草（左）開設的「3D果中花工作室」。武芳草送上長100公分、寬80公分的花卉果凍，祝福蔡總統順利連任。中央社記者沈如峰攝 108年10月6日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣6日電）總統蔡英文今天前往宜蘭參訪「3D果中花工作室」表示，希望在下一個4年，讓新住民在台灣社會裡有更多角色可以扮演，發揮更大的功能。

蔡總統下午在內政部長徐國勇、民進黨籍立法委員陳歐珀等人陪同下，前往宜蘭縣冬山鄉參訪越籍新住民武芳草開設的「3D果中花工作室」，武芳草並送上長100公分、寬80公分的花卉果凍，祝福蔡總統順利連任成功。

蔡總統致詞說，台灣因為有很多新住民加入，台灣的文化生活越來越精彩且多樣，新住民對台灣的文化和生活有非常重要的貢獻，希望新住民的孩子們將來可以說母語，可以和新南向國家能有更好的連結，雙方之間的往來，可以因為共同的努力有更好的連結。

總統說，內政部也做了很多事照顧新住民，尤其成立新住民發展基金照顧新住民和新住民的孩子們，還有設置外國人在台生活諮詢服務熱線，移民署也把服務時間延長。

蔡總統表示，這3年來政府在新住民政策上有很多進展，但除了這些之外，也希望在下一個4年讓新住民在台灣社會裡有更多角色可以扮演，發揮更大的功能，讓台灣的社會感覺到「這麼多新住民姊妹跟我們在一起，是一件很好、很驕傲的事情」，讓新住民和台灣社會一起來奮鬥。

此外，蔡總統說，陳歐珀需要大家的支持，國家也需要陳歐珀的幫忙，明年1月11日選舉請大家幫忙讓陳歐珀能順利連任。（編輯：林沂鋒） 1081006