接見好人好事代表 副總統盼形塑共善社會願景

（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統陳建仁今天接見好人好事代表時表示，如何扎根善行，凝聚善念、形塑共善社會的願景，是未來政府和民間必須繼續共同追求的目標；從自身開始說好話、做好事、存好心，讓每一個人成為自身周遭的好人好事代表。

陳副總統表示，台灣人民的友善及熱情助人行動舉世聞名，例如幾年前陳樹菊榮獲號稱亞洲諾貝爾獎的麥格塞塞獎，近年來政府與民間對國際及地方重大災難的救援行動，或是基於回饋他國社會而翻轉當地生計的義舉，這些都是台灣人民發自內心深處的慈悲與愛心。

除了這些知名的善行及人士讓台灣在國際社會發光發熱外，副總統說，在台灣這片土地上，還有許多像好人好事代表一樣，來自各行各業，長期關懷國家社會，無私奉獻自我，以實際行動默默耕耘、行善，讓社會自然而然形成一種真、善、美氛圍的「台灣英雄」。

陳副總統感謝中華民國表揚好人好事代表協會秉持「時時存好心、做好事、說好話，處處有溫情」的理念，多年來對發掘好人好事的堅持，並為了凝聚共善及發揚好人好事，每年舉辦相關的表揚活動，深具意義。

副總統指出，今年再次嚴選31名來自全國各地的好人好事代表，透過公開表揚儀式，希望能夠傳承這些好人好事的事蹟，拋磚引玉並帶動整體社會善念的發酵，激發台灣共善的連鎖效應。

副總統說，108年度榮膺全國好人好事代表「八德獎」最高殊榮者，遍布各行各業，包括軍、警、公、教、企業家、神職人員、社團代表等。每位好人好事代表平時除了在自己的生活及工作崗位上發揮所長，閒暇之餘不忘奉獻自己的時間、金錢及才能，發掘、幫助社會上的弱勢族群，並影響及號召周遭親友投入社會公益。

陳副總統強調，除了讓好人好事的事蹟廣為流傳及褒揚外，如何扎根善行，凝聚善念、形塑共善社會的願景，是未來政府和民間必須繼續共同追求的目標，大家一起努力，在家庭、學校及工作場所中，從自身開始說好話、做好事、存好心，讓每一個人都能成為自身周遭的好人好事代表。

副總統談及，昨天是世界人權日，在慶祝之餘，也很珍惜台灣的自由、民主、法治與人權，因為自由、民主、法治與人權下，所帶來的就是幸福、彼此的關愛、繁榮與和平。（編輯：謝佳珍）1081211