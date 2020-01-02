蔡總統重點輔選雲林 張嘉郡：選民才是助選員

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）距離投票日不到10天，總統蔡英文4日起將連續4天到雲林輔選，民進黨雲林縣立委候選人蘇治芬說，蔡總統關心選情，同選區立委候選人張嘉郡強調，選民才是自己的總統級助選員。

民進黨徵召蘇治芬披掛戰袍，守住雲林縣第1選區（海線）立委席次，蔡總統去年10月起頻頻到雲林輔選，3個月到訪雲林8次，其中7次是幫蘇治芬站台拉抬聲勢。

蔡總統預計4日到7日起連續4天到雲林縣助選，4日參加蘇治芬在北港萬人造勢活動，5日到土庫鎮拜廟，6日又參加雲林縣第2選區（山線）立委候選人劉建國斗六造勢晚會，7日則陪同劉建國和蘇治芬2人在斗六、虎尾車隊掃街拜票。

面對蔡總統頻頻到雲林縣輔選，且火力集中在第1選區，藍營直至投票日前，仍暫無萬人造勢活動。

張嘉郡告訴中央社記者，立委服務鄉親，注重深耕基層，平時有深耕，就不用到選舉臨時抱佛腳找大咖助陣，民心感受最重要。

她認為，大咖助陣效果影響有限，鄉親才是總統級助選員，比總統有力量、更加重要。

蘇治芬今天接受媒體聯訪表示，自己起步較慢，需加快選舉節奏，且蔡總統關心雲林選情，所以才會頻頻到雲林輔選，與民眾面對面溝通，述說政見和理念。（編輯：洪學廣）1090102