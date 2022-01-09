地制法修法 立院本週將考察彰化縣、新竹縣市

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院臨時會將處理地制法修法，立法院內政委員會召委、國民黨立委林為洲本週安排前往彰化縣、新竹縣市進行考察，與地方議會就修法及合併升格等議題進行討論，並聽取地方意見。

由民進黨立委柯建銘所提，攸關縣市合併升格的地方制度法第4條條文修正草案已付委。立法院日前舉行全院委員談話會，表決通過自5日起至28日召開第四會期第一次臨時會，處理地制法修法等案。

針對地制法，林為洲6日曾表示，地制法修法草案目前已經付委，他在本週擔任召委時，會安排3場到彰化縣、新竹縣市的考察及說明會，因為最有資格談升格的是彰化縣。

根據林為洲安排的議程，立法院內政委員會將於12日前往彰化縣，考察彰化縣升格整備情形．13日上午前往新竹市，考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會；下午前往新竹縣，考察縣市合併的效益評估與影響暨舉辦座談會。14日則在立法院內政委員會召開「縣市合併升格為直轄市與地方制度法修法」公聽會

此外，林為洲今天接受中央社記者訪問時表示，內政委員會12日將到彰化縣議會及縣政府，13日上午到新竹市議會，會邀請新竹市政府派代表列席，就看新竹市長林智堅是否要親自出席說明，下午則到新竹縣議會。

林為洲指出，這幾次考察都是內政委員會正式的考察，相關中央部會也會派人隨行，聽取地方對於升格及地制法修法的相關意見，並進行研討。14日的公聽會，則將討論地制法修法、縣市合併升格等相關議題可能造成的影響。（編輯：楊凱翔）1110109