台歐連結獎學金生欲續留 外交部：未強迫離境

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（中央社記者王慶剛台北28日電）台歐連結獎學金生簽證將到期，多所大學今天呼籲外交部延長期限，讓學生繼續留台。外交部今天澄清，並未強迫學生離境，留學生可依照不同狀況，由外交部協助辦理簽證。

外交部今天透過新聞稿表示，關於「大學問網站」執行長魏佳卉於1月28日下午2時30分辦理「協助台歐連結獎學金學生留台：讓世界看見台灣」線上記者會，與會6所大學國際長分別於會中表示，外交部推動此一促進國際學生交流的計畫深具意義，並感謝外交部提供獎學金，協助學校華語中心運作及辦理「大手牽小手」等活動，同時反映獎學金生於受獎期限結束後，擬繼續留在台灣面臨簽證延長的問題。

由於個別受獎生續留台灣所涉及的簽證延長問題不一，外交部表示十分重視並正積極處理，媒體報導內容所稱相關外國學生獲告知須被迫離境並非事實。為增進校方及留學生的了解及後續辦理簽證事宜，外交部特別針對各類案例的處理方式說明。

首先，如果本國學校及歐洲學生的母校雙方皆同意學生延長交換期限，行文外交部領事事務局並附相關證明，外交部可協助辦理簽證。實務上，已有北部某大學的此類學生成功申請辦理。

第二，如果是以台歐連結獎學金來台灣研習華語，期滿擬繼續留在台灣研習華語者，只要有就讀學校出具三個月註冊證明，外交部可據以協助辦理簽證。

第三，如果台歐連結獎學金學生交換期滿，擬續於台灣改為就讀正式學位，外交部將專案協助申辦簽證。

外交部表示，從110年開始推動「台歐連結獎學金」計畫，主要是為了具體回應歐盟「連結歐亞策略」及英國「全球不列顛」願景，並爭取歐洲優秀學生來台進行交換及學習華語，同時協助推動台灣「2030國家雙語」政策。

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外交部指出，去年共有國內18所大學以「校對校」的合作方式，招收歐洲17國的467學生來台灣，並在外交部協助下專案簽陳中央流行疫情指揮中心同意，在嚴守台灣防疫規定及確認各項防疫措施無疑下入境，首年執行率達93%。這項計畫除了彰顯台灣國內高教品質及華語教學的國際競爭力外，也顯示歐洲各國肯定台灣的民主活力及社經發展成果。

外交部對去年國內18所大學協助辦理台歐連結獎學金計畫表示由衷謝意，並表示今年在既有良好基礎上，將擴大由國內20所大學與歐洲26國的大學合作，招收600名歐洲學生來台學習華語或交換，希望有限資源能盡量擴散至更多學生，促成台歐交流合作，也希望國內各大學持續支持及協助推動台歐連結獎學金計畫。（編輯：林興盟）1110128