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國民黨：年底選戰先做足準備 不急於提名

2022/3/4 19:37
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（中央社記者劉冠廷台北4日電）備戰年底選舉，國民黨中央選戰策略會報今天再度開會，與會成員一致認為，即使是選情相對單純地區，也應待人選完成充足準備後，再展開提名作業，因此各選區提名時程不會那麼快展開。

國民黨中央選戰策略會報下午召開第二次會議，就選情狀況、基層意見、提名人選廣泛交換意見。

黨內人士表示，會報成員一致認為，面對民進黨可能動用各種手段影響年底選舉，即使是選情相對單純地區，也應待相關人選完成充足準備後，再展開提名作業，務求周密嚴謹，也期盼能讓提名更加靈活、彈性。

國民黨原計畫3月底前完成艱困選區的縣市長候選人提名作業，但黨內人士說，由於今天會中有共識要周密嚴謹，因此相關提名作業，可能不會那麼快展開。

此外，組發會今天透過新聞稿說明，111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點、111年直轄市議員選舉候選人提名作業要點、111年縣市議員暨鄉鎮市區長選舉候選人提名作業要點等，已於1日討論通過實施，各直轄市、縣市黨部可依據相關提名作業要點，規劃作業時程、辦理候選人的提名作業。

組發會表示，面對年底選戰，都依既定步驟，積極辦理提名事宜，相信一定能推出最能服務地方、最能代表多數民意的候選人，呼籲大家能團結一致，共同打贏年底選戰。（編輯：謝佳珍）1110304

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